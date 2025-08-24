ОВАКВЕ МЕРЕ ДО САДА НИСУ ВИЂЕНЕ Председник Вучић представио нове мере државе НИЖЕ ЦЕНЕ 3000 ПРОИЗВОДА И КАМАТНЕ СТОПЕ (ВИДЕО)

-Спремао сам се више дана да бисмо представили један део мера које смо припремили. Остатак ће бити представљен половином септембра. Важно нам је да људи у Србији боље живе. Увек сам се трудио да Србија има стабилан курс динара. И тако је 13 година. Никада није било тако у Србији. Имамо ниску стопу јавног дуга - каже Вучић.

Каже и да ће за 20 до 30 дана и за путнички и теретни саобраћај отворити пругу Нови Сад-Суботица.

- Ја немам ништа против ако је вама из Шолакових медија нешто смешно, али вас молим да покажете елементарно поштовање, не за мене, него за грађане Србије. Не окрећите се гледајући у неког другог. Себе погледајте - рекао је он.

Истиче да ће се неколико пута исправљати током обраћања, пошто је ово нешто најкомпликованије што је покушавао да представи.

- Подизали смо плате, пензије спорије, сада ће то ићи брже. Али, ви се сећате наших покушаја да ограничимо цене у радњама. Ми смо тада направили грешку, што нисмо ограничили све производе. Нисмо сањали исте снове као велики трговци. Нисмо били довољно тврди и чврсти са онима који само сањају профит. Искористили су све рупе у закону, радили за себе, а није их било брига за грађане Србије. Доносимо свеобухватне мере, доносимо у наредном периоду закон о трговини и заштити потрошача. Где ћете морати да имате истакнуте ценовнике све време - нагласио је председник.

Код нас су цене у такозваним неспецијализованим трговинама, то су велики маркети, високе, и биће смањене ограничавањем маржи.

- Реч је о 3000 производа, чак 23 групе производа! Ви ме исправите Јагода, ако нешто погрешим, не могу баш сваки детаљ да запамтим. У ЕУ између 13 и 15 одсто одлази на минималну потрошачку корпу, у односу на просечну плату. Код нас је између 40 и 47 одсто. Дакле, то иде на храну и пиће, без алкохола. Дакле мање новца остаје људима за друге потребе. Вучић је потом набројао групе:

- Ту је кућна хемија за личну хигијену, затим детерџенти, онда такозвана папирна галантерија, убруси, фолије, пелене... Поређани су производи тако. Идемо даље, махунарке, пиринач, кафа и чај, затим слане кондиторске производе, чипсеве и грисине, смоки. Имате поврће и воће, замрзнуте производе, воће и поврће, сирће, тестенине, смрзнута риба, гриз, брашно, млечне и киселомлечне производе, јаја, слатке кондиторе, махунарке - пасуљ, посебно се води, свињска маст, хлеб и пецива, сво месо и месне прерађевине, имате прерађено воће и поврће, џемове и мармеладе тачније. Затим зачине, со, зачин Ц, алева. Онда шећер и мед, храна за бебе и децу, и посебну групу марамице. Све 23 групе су обухваћене нашим маржама, те марже ће бити максимално 20 процената, а сада се крећуна око 45,2 одсто. То је највећи ланац у земљи. Четири највећа ланца, Делез, Меркатор, Лидл, Универекспорт, генеришу 51 одсто укупне трговине на мало - рекао је председник.

Делез, Лидл, Универекспорт, Аман, Gomex Зрењанин, Бебетрејд, Белторд Београд, Роспродукт Београд, Веро продавнице - то је само део ланаца који ће морати да спуштају цене производа.

- Дакле чак и они који имају испод просека марже мораће да смање. Затим Еуропромет Врање, Текијанка, Металац пролетер, Луки комерц, који је на 20 одсто, па ће морати да коригују. Шумадија маркет, Кеш енд Кери кула, Вум Шабац. То су компаније на које се ове мере односе. Зашто нисмо дирали сваки СТР, мали маркет у нашим селима? Зато што бисмо их разорили, они не могу да издрже конукренцију са великима, и желимо да их оставимо да раде - нагласио је председник Вучић.

Марже ће бити 20 одсто максималне, поновио је он, и нагласио је да ће то бити огромне уштеде за грађане.

- Ефекат у укупном смањењу цена ће бити већи од 15 одсто. Ја ћу сада покушати да објасним на примеру хлеба. Ми хоћемо да заштитимо домаће произвођаче. Они имају тзв "он рабат". Наш произвођач има пекару, и направио је хлеб. И он каже цена је 100 динара, на пример. Он одмах има он рабат од 20 динара који трговац не плаћа. Онда је цена 80 динара, коју добављач добије. А на то трговац дода своју маржу од 40 одсто. То вам је онда 112 динара! Већ је та цена 112, на то још 20 одсто, то је 134,4 динара. То је цена коју ви морате да платите на крају - рекао је Вучић.

На примеру резаног хлеба он је наставио да објашњава.

- Велепродајна цена је 83 динара, метафакторна цена 66 динара. То је тај он рабат. На то трговачка маржа, стварна трговачка маржа, цену диже на 95,07 динара. То је цена без ПДВ. Када додате 10 одсто, то је за хлеб ПДВ, цена је онда 104,58 динара. То вам је стварна цена коју ми плаћамо! Запамтили сте ових 66 динара које добије произвођач хлеба. Али није ни то стварна цена, пошто му за оф рабат узму 33 одсто! И он стварно добија 46,87 динара. Толико добије произвођач, а ми плаћамо 104 динара! Погледајте ту разлику, колико трговци зарађују са овим великим маржама - рекао је председник.

Вучић истиче да је циљ да се повећа куповна моћ сваког грађанина, а затим и да се спусти инфлаторни притисак.

- Нама је инфлација била 4,9 одсто. Од тога је само храна око 50 одсто. Због тога што су неки хтели да зарађују превише. А нема разлога за тиме, само да зараде што више! При томе су српске компаније биле много одговорније, а стране нам кожу са леђа одраше! И трећи циљ је, зато доносимо закон о спречавању непоштене трговачке праксе пре краја године, одмах идемо на максимално смањење оф рабата на 10 одсто. Нема више да иде до 60 одсто! Тиме штитимо наше произвођаче и добављаче. То је за нас од суштинског значаја - нагласио је он.

Председник је рекао да је веома важно да ту не може да буде готово никаквих превара.

- Ту нам је све обезбеђено кроз уредбу и директну контролу, као и тржишне и финансијске инспекције. Казне ће бити веома строге, и постараћемо се да трговци то веома добро разумеју. И њима ће одговарати, људи ће куповати више. Сигуран сам да ће људи бити изузетно задовољно. Сваки од ових производа биће значајно јефтинији, неки су раније правили вицеве са паризером раније. Више тога нема, сада је сваки производ маржа 20 одсто, а оф рабат 10 одсто. Не можеш више да превариш државу. Покушали смо на леп начин, нисте то показали сви, већ сте користили наше гостопримство за стицање огромних профита и баш их је било брига за грађане Србије - казао је Вучић.

Ово је велика ствар за сваку нашу кућу, рекао је он.

- Слушали смо примедбе око цена електричне енергије, ту постоји проблем, и видећемо шта можемо да урадимо по том питању. Али то је мала ствар у односу на све ово - нагласио је председник.

Вучић о каматним стопама

Председник је потом почео да говори о каматним стопама.

- Хтели смо да подстакнемо додатну потрошњу, и да помогнемо људима средње класе. Стопа сиромаштва је најмања од када постоји српска држава, али и даље има сиромашних људи. Ово се односи највећим делом на средњи сталеж. Просечна плата у Србији је 107.500 динара, тако је било у мају. Медијална плата је 83.500 динара. Медијална плата значи да нам 50 одсто грађана прима мање од тога. Што значи да има велики број грађана који има велике плате од 200 или 300 хиљада, који дижу просечну плату. Имате значајно раслојавање, и зато хоћемо да помогнемо средњем слоју. Доносимо мере какве до сада нису виђене. Ово су најниже каматне стопе у историји Србије - истакао је Вучић.

Према уредби, каматне стопе се односе на оне који су запослени и имају примања до 100.000 динара, а таквих има више од 60 одсто у држави.

- Пише и за пензионере који примају до 90.000. И за њих повећавамо до 100.000. То је 92 одсто пензионера. Моји родитељи имају веће пензије, на њих се ово неће односити. Остали смо дужни пензионерима. Ту се ради о готовинским, потрошачким и стамбеним кредитима. До јуче је од 10,85 до 11,85 била каматна стопа на динарске кредите. Ми сада кажемо да не сме да пређе 7,5 одсто! У Поштанској штедионици ће бити 5,99 одсто - рекао је он.

Даље анализирајући рачуницу, која ће драстично оборити рате за кредите.

- На готовинском кредиту од 9000 евра само сте уштедели 3405 динара сваког месеца! Ја стварно мислим да су ово невероватни услови које нудимо грађанима Србије. За стамбене кредите има додатних повољности. Узмете стамбени кредит, 90.000 на 30 година. Износ кредита, номинална стопа 4,50, и смањујемо за 0,5 индексних поена. Дакле одмах се смањује кредит, дозволићемо и људима који хоће да рефинансирају. Дакле, висина у еврима је била 465, сада ће бити 430. Замислите шта је то пута 30 година! То је опет цифра од 9 до 10.000 евра без проблема. Да поновим, прихвата се рефинансирање за људе који су у току. Без трошкова - нагласио је Вучић.

Рекао је да људи морају дати око 1000 евра на нотаре и разне ствари да би само подигли кредит.

- Смањићемо те трошкове за најмање 50 одсто! Хоћемо да људи лепо живе, да могу да уложе новац. Ово су чудесне мере које ће повећати свеукупну потрошњу, и који ће помоћи најсиромашнијима. Није то за оне стручњаке што имају у државном сектору 7000 евра, а траже повећање. И одбију 5 одсто повећање, траже 15 одсто! Е па не може! Због најсиромашнијих доносимо мере. Ово су изузетне мере, сада их можете комбиновати на различите начине. Ви млади, искористите ово, када купујете некретнину скупљу од 100.000 евра, да узмете још јефтиније кредите. Да себи узмете још веће домове, на најбољим локацијама. И могу да вам помогну и баке, и деке и сви. Много сам срећан због ових мера - рекао је председник.

Мере о извршитељима

Следећа мера је измена закона о извршењу и обезбеђењу, открио је Вучић.

- На овој мери још радимо, због бројних жалби грађана. Сви се жале на поступак извршења, обезбеђења, наравно има ту мало и њихове кривице. Нису извршиоци злотвори и зликовци, они испуњавају законске норме. Али постоји нешто неправедно. Неко живи са децом рецимо, и остане без једине некретнине. И зато смо донели одлуку да нико не може да одузме једину некретнину до 60 метара квадратних. То је простор у коме може да живи и да опстане, а у свему другоме мора да води рачуна како се понаша. Ово је једна социјална мера, да заштитимо сваког грађанина! Не желимо да деца пролазе кроз пакао изласка из куће - нагласио је председник.

Важно је да особа најмање пет година пре подношења извршења живи на тој адреси.

- И ово за 60 квадрата. Мора бити и судска одлука да је то једини дом, има ту неких ситних ствари. Идемо ускоро са предлогом тог закона пред Народну скупштину. Али да спречимо сваку врсту марифетлука, на нама је да заштитимо породице и децу пре свега - рекао је он.

Попусти на рачунима за струју

Четврта мера су попусти на рачунима за струју.

- Ово је мера којом сам најмање задовољан, иако ће значити и нашим пензионерима. Надам се да то ЕПС чини јачим, што тешко дају боље и снажније мере, али значиће сиромашнијима. Видећемо која је то висина пензије, борићу се да то буде до најмање 28.000 динара. Дакле, сви пензионери који имају до најниже и најнижу, сад се поставља питање до ког нивоа, биће од 25.000 до 28.000 динара. То је мали део пензионера, али желим да обухватимо барем 30 одсто пензионера. Реч је овде да имамо попусте који су до сада коришћени, дакле домаћинства која имају статус енергетски угроженог купца, то су примаоци социјалне помоћи, они већ остварују попуст. Дакле идемо на пет плус пет одсто попуста на редовно плаћање рачуна, што значи да ће они са најнижим приходима имати знатно ниже рачуне. За њих граница за улазак у црвену зону остаје непромењена - нагласио је Вучић.

Цена огрева за најсиромашније

Пета мера се односи на цену огревног дрвета, и каже да држава неће надокнађивати губитке Србијашума.

- Важећа цена за метар дрва данас је 5.269 динара. Ако сте социјално угрожени, та цена је 4.581 динар. Ми ћемо за све социјално угрожене људе, да спустимо цену за чак 36 одсто, и они ће метар дрва плаћати 2.900 динара. То је изузетно за сиромашна домаћинства. Те мере ће важити до проласка зиме, до марта. Идемо са ових 5.269 за пензионере, инвалиде, борце, за њих ће цена бити -15 одсто. Дакле на 4.470 динара. Ми ћемо за хиљаду најугроженијих породица обезбедити по 8 кубних метара огрева бесплатно! То је помоћ витално угроженим породицама, они ће то добити потпуно за џабе - рекао је председник.

Фото: Принтскрин Курир тв

Ове мере су плод захтева грађана, рекао је Вучић, и казао да када се бавите великим темама, не можете увек све да видите.

- Нису сви захтеви били ни реални, људи често мисле да држава има ћуп и да вади паре. То не може, тај ко каже да то може - лаже вас. Али ове мере јесу по захтевима грађана, и молим их да нам указују на друге ствари. А ми ћемо ускоро напасти један велики проблем у Србији, и решити га заувек. Не могу да причам о томе још, али открићу за 15 дана. Направићемо центар да примамо ваше захтеве, и да заједнички идемо у промене. То је за мене најважнији закључак за данас. Од овога ће сви имати користи, али сви! Милиони грађана ће имати велику корист, а долазе још неке суштинске, велике и важне промене. За око 60-70 одсто грађана Србије. Тако да, много тога тек долази - нагласио је он.

Председник је рекао да ће до 15. септембра све банке имати обавезу да примене ове мере.

Вучић одговарао на питања новинара

На питање о почетку школске године, рекао је да су синдикатима све испунили, и да се у октобру очекују додатна повећања.

- Не видим друге проблеме са тиме. Али ако ме питате да ли ће бити политике, немам појма. Ако родитељи и деца и даље мисле да не треба да уче, не знам онда шта да кажем. Средња школа такође није обавезна, па по избору, како ко хоће. Али ће бити много више деце која ће желети да уче - рекао је председник.

О позиву на дијалог који је упутио блокадерима, он каже да је и раније више пута звао на дебату, још када су први захтеви били испоручени.

- Иако сам ја знао да то нису били прави захтеви. А они су уствари хтели обојену револуцију, и од захтева који се тичу правде, права и жртава, дошли смо до избора и доласка на власт. Звао сам у писаној форми ректора Ђокића још у фебруару на дијалог, иако је дан раније прихватио у разговору са нама. Он је сутрадан онда одбио, неко му је то саветовао. 10 месеци нису ишли на посао. Молио сам и у марту за дијалог, нису га прихватили. Данас сам позвао на дијалог, да покажу сада када се баве политиком, ја сам спреман као председник са вашим најважнијим представницима да се појавим у дебати, да разменимо ставове. Да сви грађани виде. А посебно уз питање да ли се бар мало стиде због лажи да је преминуо дечак у Ваљеву! Посебно сам незадовољан због објављивања фотографија Николине Синђелић. То не може и не сме да се ради.

Неће да причају зато што би људи без лица морали да покажу своја лица, а народ та лица добро зна, казао је Вучић.

- Знају да немају никакав програм ни политику. Неће да их питају за Косово, неће да их питају зашто звижде Додику, а руку се са Бартулицом и Пицулом. Не интересује мене када ми они кажу да сам убица, а ја нисам убица и немам крваве руке. Нисам ни Хитлер, ни непоменик, већ марљив радник. А они се љуте када их неко назове блокадерима! Па шта су него блокадери! Па у скупштини је опозиција била сваки пут поражена, сваки пут су прошло као боси по трњу. Зашто би онда прихватили и позив на дебату. Ја и даље нудим исто, разговор и дијалог. Са тима што су ме називали Хитлером, убицом, мафијашем, мајмуном, болесником... Имам 75 израза исписаних. Увек сам спреминији на разговор са њима, него са било којим странцем. Ја нећу да се осмехујем Бартулици и Пицули. А њима лепо стоји тај осмех, али звижде Додику. Свако има свој избор, мој је у интересу грађана Србије - нагласио је он.

Председник каже да не воли да коментарише изјаве амбасадора, говорећи о речима амбасадора Боцан-Харченка да запад ради на рушењу Вучића да би довео слабог лидера на чело Србије.

- Биће занимљиво када изађу информације у наредним данима о финансирању НВО, да људи виде одакле ветар дува. Свакако хвала руском амбасадору - кратко је казао он.

Говорећи о нападима на директора полиције Васиљевића, Вучић каже да су његови политички противници све могли да изброје.

- Могли су да изброје колико је људи било на улицама јуче против блокада. У Зрењанину и Крушевцу преко 3000, Шид више од 800. Трговиште 1350. Малено Трговиште цело изашло на улице. Ми смо израчунали 73.000. Ја не знам шта они рачунају, где рачунају. Знате ли колико је њих јуче било. 1469. Од тога у Обреновцу где су дошли из свих других места. Само сат времена пре тога је људи против блокада било чак 3000 хиљаде, и више. Ја сам мислио да ће јуче бити максимално 55.000 људи. Али преварио сам се, било је више. Нема ту довлачења људи. У Војводини су били скупови у 43 општине. Не можете довлачити људе, кога ћете довући у Сомбор, када морате и у Оџацима и у Кули да имате не знам колико. Нема довлачења. А они се сви сјате у Сремску Митровицу, па вичу види има нас 2000 - рекао је председник.

Нагласио је да блокадери себе бодре лажним истраживањима, и додаје да ће следеће суботе у чак 100 места изаћи грађани Србије против блокада.

- Очекују 100.000 људи! И то неће ући у велике градове, то се тек чека. Пробудили се неки људи који су сити спаљивања и рушења. А ја их позивам да не нападају никога. И све позивам да седнемо да разговарамо, о свакој теми. И да ствари поставимо на чистац. Морамо да разговарамо, па Руси и Украјинци разговарају. А само мудрости руководства и снази полиције немамо ниједну жртву! А замислите колико је могло да их има. Људи хоће мир, и ми ћемо обезбедити мир - закључио је председник Вучић.