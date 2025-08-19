broken clouds
23°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБРАЧУН С ТРГОВИНСКИМ ЛАНЦИМА Држава има механизме да спусти цене ОГРАНИЧЕЊЕ МАРЖИ КАО СПАС ЗА ГРАЂАНЕ

19.08.2025. 08:45 10:15
Пише:
Добрила Млађеновић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
марже
Фото: Илустрација/ Canva

Први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је да се у Министарству финансија интензивно ради на програму нових економских мера које је најавио председник Србије Александар Вучић, а које су, како је истакао, суштински важне за бољи квалитет живота грађана Србије.

- Свесни смо са којим изазовима се суочавају грађани због инфлације, али баш због тога из године у годину повећавамо плате, пензије и минималну зараду, и то у реалном износу. Ове мере су само додатак у нашој економској политици, које ће значити додатно олакшање за грађане - истакао је министар Мали.

На рафовима продавница у нашој земљи поједине цене су сличне као у земљама Европске уније, док постоје производи који су и скупљи него на тим тржиштима, док је са друге стране још увек велика разлика у просечним зарадама између ЕУ и нас. 

Многи грађани Србије борбу између цена и примања тешко могу да добију, реална куповна моћ грађана пада, и није лако напунити потрошачку корпу.

Један од начина да се то промени је и смањење трговинске марже а то би ускоро у требало да се деси. Наиме председник Србије Александар Вучић најавио је да ће бити представљен нови програм помоћи за грађане у оквиру економских мера, међу којима ће бити и ограничавање трговачких маржи у циљу смањења цена. Он је истакао да верује да ће резултат бити укупно смањење цена, хиљада производа, групе производа.

марже
Фото: Илустрација/ Canva

- Цене у Србији су на нивоу 95 одсто просечних цена у ЕУ и то апсолутно не сме, не може и није могуће да се догоди јер ни цене струје и гаса нису као што су у европским земљама, нити су транспортне услуге, ни плате радника на нивоу европских - рекао је Вучић. - Маржа мора бити нижа и очекујем да цене у Србији доведемо да падну више од 15 и 20 одсто, пре свега прехрамбених производа. 

Спасојевић: Марже превисоке

Економиста Топлица Спасојевић сматра да велики трговински ланци неће бити најзадовољнији смањењем маржи, али да ће већина партнера пристати на уступке јер држава има инструменте да то реши – стимулацијама и убрзавањем издавања дозвола за инвестирање.

- Није лак задатак доскочити високим маржама али држава има инструменте којима може да утиче, а то су стимулације, дестимулације, убрзавање издавања дозвола за инвестирање јер многи ланци хоће да се шире, а са друге стране, може да их успорава, тако да коректан дијалог може да доведе до снижења пре свега основних животних намирница и оних које потичу из Србије. Нема потребе да се марже постављају на 40 одсто, то може да буде и много ниже – сматра Спасојевић.

Слично је рекао и стручњак за менаџмент државне управе Михајло Рабреновић.

- Марже великих трговинских ланаца су се дуплирале у претходним годинама што је неприхватљиво јер су исти производи у земљама у окружењу и у ЕУ јефтинији - рекао је Рабреновић . - Треба похвалити сваку меру државе којом се жели омогућити положај грађана, потрошача, узимајући у обзир границу одрживости привреде.

марже
Фото: Илустрација/ Canva

Многи грађани Србије борбу између цена и примања тешко могу да добију, реална куповна моћ грађана пада, и није лако напунити потрошачку корпу

Он је указао и да је очекивано да постоји отпор код трговинских ланаца, али је то добар тест за државу да се види да ли је државна структура јача од малопродајних ланаца. 

 

 

- У конкретизацији ове мере тих бољих цена очекује се преиспитивање важећег Закона о трговини, волео бих да се Закон о прекршајима примени у пракси уколико је реч монополском понашању и кривичним делима. Важно је и да Комисија за заштиту конкуренције после скоро годину дана изнесе своја запажања – навео је Рабреновић.

марже трговински ланци
Извор:
Дневник
Пише:
Добрила Млађеновић
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај