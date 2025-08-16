ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ: Лидер СНС Милош Вучевић: Пакет мера који држава спрема је одличан, јефтинији и доступнији производи за све
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић прокоментарисао је економске мере које је председник Вучић најавио на друштвеним мрежама, као одличне вести за грађане.
-Економске мере које је најавио председник Србије су одличне вести. У кратком видеу на друштвеним мрежама Вучић је и конкретно помињао одређене производе. Колико сам га разумео, и то мора бити задатак Владе, да се то оперативно спроведе. Да се тај пакет мера, кориговања цена, изнивелише, да буде разумно. То нам је насушно потребно како бисмо показали да нико није јачи од државе. Због оних који екстра зарађују паре на рачун грађана, због њих говорим да је држава јача - навео је Вучевић.
Држава, председник и Влада морају, како је рекао Вучевић, те мере да и спроведу.
-Трговци зарађују. Није проблем да произвођачи зарађују. Све мора да буде у сразмери, нормално, пристојно, економско утемељено. То су велике ствари. Људима који имају мања примање то ће свакако значити. Да им све буде доступније. Они који имају веће примања могу то да приуште, има их више него пре 15 година. Држава мора да води рачуна и о онима са нижим примањима. Није нормално да у Србији зарадите три пута више него у некој земљи Европске уније која није три пута мања од Србије. То показује да су се неке ствари злоупотребљавале. Добродошли сте, али морате да поштујете правила и прописе, а пре свега грађане Србије - поручио је Вучевић.