ПАКЕТ ЕКОНОМСКИ МЕРА ПРЕД ГРАЂАНИМА У НЕДЕЉУ
СТИЖУ НИЖЕ ЦЕНЕ ЗА ГРАЂАНЕ, "ВЕЛИКИМ ИГРАЧИМА" МАРЖЕ ОГРАНИЧЕНЕ НА НАЈВИШЕ 20 ОДСТО Држава припрема нови пакет мера, следе и измене закона
Власт у Србији одлучна је у намери да стане на пут растућим ценама у трговинама широм земље. Најављено ограничавање маржи великим продајним ланцима, биће директан потез у корист личних буџета свих грађана.
Држава је прве кораке у решавању овог проблема направила на иницијативу бившег премијера, а сада саветника председника републике Милоша Вучевића. Крајни резултати започетог посла биће поштен однос на тржишту, стабилност цена и сигурност свих потрошача.
Пут до стабилизације цена подразумева и јачање дијалога са великим играчима домаће трговине, због чега је данас у Привердној комори Србије одржан састанак између челних људи министарстава финансија, привредне коморе и представника продајних ланаца.
Министар Синиша Мали изјавило је овом приликом, да су на данашњем окупљању трговци упознати са јасним ставом државе: "Последњих година сви смо сведоци раста цена основних животних намирница у нашој земљи. То је питање које се непосредно тиче сваког грађанина, и управо зато држава предузима одлучне кораке да обезбеди заштиту животног стандарда".
Председник у недељу представља нови пакет економских мера
Председник Србије Алексадар Вучић представиће грађанима нови пакет еркономских мера. Поред ограничења маржи и нових, нижих цена намирница, јавност ће бити упозната са мерама које се односе на повољније кредите и ниже каматне стопе.
На овај начин, држава пружа ефикасан одговор на реалне потребе људи са циљем бољег квалитета живота свих грађана Србије.