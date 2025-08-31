ОД СУТРА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УРЕДБА О ПОСЕБНИМ МАРЖАМА Односи се на 23 врсте робе, ЕВО НА КОЈЕ ПРОИЗВОДЕ
БЕОГРАД: Уредба о ограничењу маржи у трговини на велико и мало коју је усвојила Влада Србије почиње да се примењује сутра, односи се на 23 врсте робе, а највиша стопа марже у трговини на мало, обрачуната на продајну цену без пореза на додату вредност, не може бити већа од 20 одсто.
Уредбом је прецизирано да фактурна цена добављача не може бити већа од фактурне цене која је важила 1. августа 2025. године, а да стопу марже од највише 20 одсто обрачунату на продајну цену без пореза на додату вредност, морају да примењују трговци на мало који обављају неспецијализовану трговину на мало и који су у 2024. години остварили укупан пословни приход већи од 4,5 милијарди динара, осим трговаца у трговини на продајном месту у преносивим продајним објектима у складу са законом којим се уређује трговина.
Списак производа на које се односи Уредба
Уредба се примењује на млеко, млечне и мешовите производе, јаја, безалкохолна пића, кафу, чај, свеже воће и поврће, прераде воћа и поврћа, хлеб и пецива, махунарке, смрзнуте производе, свеже и прерађено месо, свежу и прерађену рибу, слане и слатке кондиторе и цереалије, шећер и мед, брашно, тестенине, уља и масти, сирће, пиринач, со и зачине, кућну хемију, папирну и кухињску галантерију, личну хигијену и козметика, храну за бебе и пелене.
Уколико је до дана ступања на снагу ове уредбе, стопа марже на одређене производе приликом последњег обрачуна редовних цена била нижа од 20 одсто, примењиваће се та нижа стопа.
Када је реч о трговини на велико, највиша стопа марже у трговини на велико, обрачуната на продајну цену без пореза на додату вредност која је важила 1. августа ове године, умањена за рабате и попусте, не може бити већа од 20 одсто.
Највиша стопа марже код дистрибутера, обрачуната на продајну цену без пореза на додату вредност која је важила 1. августа 2025. умањена за рабате, накнаде и попусте, не може бити већа од 20 одсто.
Прописану стопу марже морају да примењују трговци на велико који су у 2024. години остварили укупан пословни приход већи од 4,5 милијарди динара.
Уколико је до дана ступања на снагу ове уредбе, стопа марже на одређене производе приликом последњег обрачуна редовних цена била нижа од 20 одсто, примењиваће се та нижа стопа.
Укупан износ свих накнада које трговац на мало може да фактурише поједином добављачу, које подразумевају све процентуално уговорене и све накнаде у апсолутном износу, не може бити већи од 10 одсто од укупног нето износа на фактурама који је тај добављач фактурисао том трговцу на мало у року важења ове уредбе.
Износ накнада из овог дела не односи се на логистички рабат и накнаде за мањак робе или отпис, чији највиши износи не могу бити већи од 3,0 одсто за логистички рабат и 1,0 одсто за мањак робе или отпис.
Уколико ове накнаде, логистички рабат и накнаде за мањак робе или отпис нису били уговорени 1. августа ове године, не могу се примењивати, односно уколико су били мањи, не могу се повећавати, наводи се у уредби и додаје да се износ накнада из овог дела не односи на акцијски рабат који се у потпуности преноси на продајну цену у трговини на мало.
Трговци на мало дужни су да обезбеде несметано снабдевање потрошача свим врстама наведене робе.
Трговци на мало и велико на које се уредба односи дужни су да Министарству трговине достављају ценовнике за робу обухваћену уредбом.
Ценовнике важеће 1. априла, 1. августа, 31. августа и 1. септембра 2025. године дужни су да доставе најкасније до 2. септембра у 10 часова.
Обе ове групе трговаца дужне су и да сваког понедељка током рока важења уредбе, доставе важеће ценовнике за робу из члана 2. ове уредбе.
Што се новчаних казни тиче прописано је да ће се казном од 300.000 динара казнити за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама ове уредбе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.
Надзор над применом ове уредбе спроводи Министарство унутрашње и спољне трговине (МУСТ) а како је Тањугу речено у овом министарству запослени у МУСТ и тржишни инспектори ће наредних дана обилазити продавнице, како би на лицу места видели да ли се уредба примењује.
Тржишна инспекција имаће првих дана разумевања уколико трговци не буду успели да на рафовима истакну све нове цене али се подразумева да ће на касама важити нове цене и да ће се по њима наплаћивати потрошачима.