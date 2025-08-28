scattered clouds
СПРЕМАЈУ СЕ КОНТРОЛЕ МАРЖИ Министарка са инспекторима о плану контроле у трговинским ланцима

28.08.2025. 14:04 14:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић састала се данас са тржишним испекторима из свих делова Србије како би договорили оперативни план вршења контроле током трајања уредбе о ограничавању маржи, која је усвојена на влади.

Лазаревићева је рекла за Танјуг да су на састанаку разматрали како ефикасно да се врши контрола великог броја производа у малопродаји и велепродаји.

"Од хране, кућне хемије, до производна личне хигијене. То ће бити предмет њихове контроле у наредном периоду, како бисмо могли да покријемо целу територију Србије, да имамо искординисани наступ и да добију јасне смернице за свој рад", навела је Лазаревићева.

Како је рекла, имамо довољно инспектора, а на састаку су били представници из свих јединица где постоје канцеларије тржишне инспекције.

"Биће довољно инспектора да имамо механизам ефикасне контроле примене уредбе", рекла је Лазаревићева.

Влада Србије усвојила је данас уредбу о ограничавању маржи у трговинским ланцима на 20 одсто за производе из 23 категорије.

Уредба обухвата, како је најавио председник Србије Александар Вучић, 23 категорије производа.

То су: млеко и млечни прозводи, мешовити производи, јаја, безалкохолна пића и чај, свеже воће и поврће, прарерада воћа и поврћа, 

хлеб и пецива, махунарке, смрзнути поизводи, свеже и прерађено месо, свежа и прерађена риба, слани кондитори, слатки контидори и цереалије, шећер и мед, брашно и тестетнине.

Такође уља и масти, сирће, пиринач, со и зачини, кућна хемија, папирна и кухињска галантерија, лична хигијена и козметика, храна за бебе и пелене.

