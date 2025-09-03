ОВО НИЈЕ РАТ ПРОТИВ ТРГОВАЦА, ВЕЋ ФЕР ПРАВИЛА! Лидер СНС Вучевић о смањењу маржи: Поносан сам на председника и Владу што су храбро ушли у ово, потрошачка корпа јефтинија за 20 одсто!
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић рекао је на Хепи телевизији да је поносан на председника државе и Владу што су ушли храбро у смањење маржи.
-Ово није рат против трговаца, само је постављање фер правила и начина пословања у контексту да није спорна зарада, али не екстра зарада. Није нормално да зарадите 5,6 пута у разлици цене. Када су долазили велики европски ланци који су имали ниже цене, то се није десило, они су ушли готово у картелизацију. Али, добро је да влада прича са трговцима. Њих не треба дефинисати као непријатеље. Имали сте цену прошлог петка и цену од понедељка. Потрошачка корпа је за 20 посто јефтинија него што је била. На то додајте да ће од 1. октобра бити већа плата за учитељице, васпитаче, од 1. децембра веће пензије - рекао је Вучевић.
Вучевић је истакао да све нове мере које су донесене иду у корист грађана, показују да држава брине о њима.
-Имате пакет који се тиче огрева, рачуна за струју. То је нешто што показује да држава води рачуна о свим грађанима, да је брига и за људе са нижим зарадама. Ово су велике ствари. Не заборавите Алиментациони фонд. По први пут имамо да држава показује солидарност са самохраним родитељима. Не заборавите ни јефтине стамбене кредите за младе. Све то мора да се посматра као један пакет. То су све акције државе која показује одговорност - рекао је Вучевић.