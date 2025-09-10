ДЕТАЉНИ СПИСАК ЦЕНА У РУСКИМ МАРКЕТИМА:
СВИ ГОВОРЕ О МАРЖАМА И ЦЕНАМА, А ЗНАТЕ ЛИ ДА ЈЕ ОВДЕ КИЛО СВИЊЕТИНЕ САМО 536 ДИНАРА? Јефтиније и двоструко него у другим радњама, купаца све више! ЕВО ЦЕНОВНИКА ИЗ РУСКИХ МАРКЕТА
Како с новцем који је на располагању што више намирница ставити у корпу - питање је с којим се одавно суочавају многи грађани Србије.
Неко то чини зато што је на тако нешто приморан, али је и много оних који кажу да то раде зато што им не пада на памет да за исте или сличне производе непотребно потроше много више новца. Зато се купци, посебно они који иду у недељне или месечне куповине, и те како припремају за пазар и пажљиво бирају радње где ће куповати јер уштеда, али и трошак, у зависности од онога што се купује, могу бити веома велики.
Да је то и заиста тако говоре цене у руским маркетима Светофор и Мере, у којима су производи далеко повољнији од оних на рафовима супермаркета који послују у Србији, али и других трговина на нашем тржишту. То су већ од самог почетка њиховог пословања на српском тржишту купци препознали и, како кажу, редовно пазаре у тим радњама. Основни разлог је веома једноставан - цене су много повољније него у другим продавницама, а неретко се дешава да је исти производ и двоструко јефтинији него код конкуренције.
На полицама у радњама руских маркета налази се роба углавном произведена у Србији уз, наравно, производе из Русије, али и неких других земаља
Тако је, рецимо, килограм чајне кобасице који се у продавницама ланаца који послују у Србији креће у распону од 1.400 па и до 2.200 динара, у ове две радње око 800 динара. Килограм брашна кошта између 46 до 52 динара у Светофору, односно 42 до 49 у маркету Мере. Иста количина пасуља у обе радње кошта око 240 динара, а пиринча око 117 динара, док се у осталим радњама пиринач не може купити по цени мањој од 250 динара, а пасуља од 270 динара. Литар млека је у руским маркетима око 90 динара, а овај производ не може се купити за мање од 100 динара ни у једној другој радњи.
Кад је реч о свињском месу, ове намирнце нема у маркету Мере, али је у Светофору килограм 536 динара, а у другим радњама у граду потребно је најмање 650. Јогурт у паковању од 1,50 литара у обе руске радње кошта око 140 динара, а у осталима радњама не може се купиту за мање од 180 динара.
Купци задовољни и ценама и понудом
У продавнциама Светофор и Мере купаца не недостаје, а многи кажу да су били резервисани приликом првог доласка у радњу. Истичу и да су врло брзо пронашли производе које су желели и да им и по цени и по квалитету одговарају. Највише њих каже да најчешће у продавницу долазе циљано - да купе одређене производе и то, пре свега, орашасте плодове, месо и месне прерађевине, грицкалице, млечне производе... Наглашавају и да је роба на полицама углавном из домаће производње и да су веома задовољни понудом.
Цене детерџената зависе од врсте и тежине паковања, па је тако, рецимо, персил од девет килограма у маркету Мере око 1.360 динара, а у осталим радњама паковање од 8,2 килограма кошта најмање 1.900 динара. Паковање тоалет паприра (шест ролни) у Светофору кошта 155 динара, док је паковање од четири комада у другим радњама најмање 130 динара. Још је много производа који се на овај начин могу упоредити и увек је цена повољнија у руским маркетима.
Треба рећи и то да се на полицама у радњама ова два руска маркета налази роба углавном произведена у Србији уз, наравно, производе из Русије, али и неких других земаља. Продавнице су добро снабдевене, понуда је разнолика, има истих производа различитих произвођача, а асортиман је широк и уобичајен за ову врсту трговина.
У њима не треба очекивати глобално/локално познате производе, односно познате робне марке јер их нема. Реч је, углавном, о производима који тек траже пут до купаца, а тај пут су, некад, прошли и сви производи који су данас познате робне марке.