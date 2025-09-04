КЛИКНИ ЗА ЉУБАВ, АЛИ ПАЗИ НА ПРЕВАРЕ! Расте број корисника апликација за упознавање МНОГИМА ЈЕ ИНТЕРНЕТ МЕСТО ГДЕ СУ СЕ ПРВИ ПУТ СРЕЛИ
Доба спонтаног упознавања, кажу социолози, давно је прошло, а све је прочистила пандемија ковида, када је већина људи недељама, па и месецима, била изолована, а компјутери и мобилни телефони били једини начин комуникације.
Данас више живимо на интернету него у стварном животу па не чуди што људи све више користе технологију да би пронашли љубав, пријатељство или повремене сусрете, све зависи од тога шта ко тражи.
У Србији се последњих година бележи пораст броја корисника, нарочито међу младима, али и све више људи у групи 30–45 година користи дејтинг апликације, док је код старијих од 50 година интересовање мање, мада се и ту ствари мењају, како дигитална генерација долази у одређене године.
Тиндер је и даље најпопуларнија апликација за упознавање у свету и једна од најуноснијих мобилних апликација уопште. У Србији је високо позициониран међу корисницима, нарочито у групи од 18 до 35 година. Корисници га најчешће користе за повремене сусрете, али све више и за озбиљне везе. Алгоритам је заснован на локацији, а нове функције попут Tinder Select и Tinder Matchmaker уводе ексклузивније искуство за оне који траже квалитетније повезивање.
Највише људи старости 30-45 година користи дејтинг апликације, док је код старијих од 50 година интересовање мање
У Србији је badoo.com један од најпосећенијих сајтова за упознавање и често има више активних корисника него Тиндер. Профили су разноврсни, а корисници најчешће имају између 25 и 44 године. Апликација нуди комбинацију повремених сусрета и озбиљнијих веза. Корисници често кажу да је Баду нешто опуштенији од Тиндера, док је публика шаролика – од студената до запослених професионалаца.
Насупрот „мушком” Тиндеру, Бамбл омогућава женама да иницирају контакт, што привлачи кориснице. У Србији је популаран у већим градовима, нарочито међу урбаном публиком од 20 до 35 година, као и међу женама у педесетим годинама. Због фокуса на „жене бирају“, апликација је препозната као безбеднија у односу на Тиндер и Баду. Такође, Бамбл активно развија функције за професионално умрежавање и пријатељске контакте, што га издваја од конкурената.
Хинџ се позиционира као апликација за оне који желе озбиљне односе. Слоган „Designed to be deleted“ показује да је идеја да корисници пронађу партнера и напусте апликацију. У Србији расте интересовање за Хинџ, посебно код оних који траже дугорочне везе и желе дубље разговоре. У глобалном контексту, Хинџ бележи најбржи раст прихода у оквиру Match Group-а и све више се издваја као озбиљна конкуренција Тиндеру.
Како се заштитити
Користите само званичне верзије апликација и избегавајте непознате линкове. Не делите осетљиве податке, попут адресе, финансијских података или приватних фотографија. Проверите подешавања приватности и не дозволите апликацијама приступ локацији ако није неопходно. Уколико приметите покушај преваре или узнемиравање, можете поднети пријаву Националном ЦЕРТ-у, МУП-у или преко самих апликација које имају уграђене механизме за пријављивање инцидената.
Друге апликације код нас нису толико популарне, али није лоше имати избор, ако знате шта где да тражите. Буу је новија апликација која привлачи млађу публику, захваљујући алгоритму за „психолошко уклапање“. Често се налази у врху листа најпреузиманијих апликација у Србији, али нема базу корисника као Тиндер или Баду. Потом, Хапн омогућава корисницима да пронађу особе које су срели у близини. Идеја је да се физичке локације и случајни сусрети претворе у контакт, што привлачи урбане младе људе.
Ако кренете на неку од ових апликација, гледајте да вас не понесе љубавни занос: уз повећање популарности ових платформи повећава се и број разних врста злоупотреба и превара, и дигиталних, и аналогних, због чега је важно знати како ове платформе функционишу, ко их користи и шта се највише тражи. Најчешће пријављени проблеми су узнемиравање, слање нежељених порука и крађа података. Жене пријављују знатно више нежељених контаката и непријатних порука него мушкарци, док ЛГБТQ+ корисници чешће наводе претње и злонамерне нападе.
Све чешће се јављају и случајеви социјалног инжењеринга и финансијских превара. Преваранти често граде онлајн однос недељама, а затим траже новац, уплату за пут или улагање у криптовалуте. У Србији је Национални ЦЕРТ више пута упозоравао на такве шеме, а МУП позива кориснике да пријаве сваки облик узнемиравања или преваре.