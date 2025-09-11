Нема више шверцовања СПОТИФАЈ ЋЕ ДА ВАС ГОНИ ПО СВЕТУ, АКО НЕ ПЛАЋАТЕ ПО ПРАВИЛИМА
Корисници Спотифаја широм света, укључујући и оне у Србији, последњих дана добијају обавештења о „важним променама“ у условима коришћења. Разлог је ново правило које ће ступити на снагу 26. септембра, а којим Спотифај жели да стане на пут корисницима који купују претплатничке пакете у земљама са знатно нижим ценама, а услугу користе у другој држави.
Спотифај ће од корисника захтевати да користе претплату у земљи у којој заиста живе, по цени која је одређена за то тржиште. Другим речима, више неће бити могуће купити јефтинију претплату у, на пример, Индији или Нигерији, а услугу користити у Србији, Хрватској или било којој другој држави са скупљим пакетима.
Сличан потез недавно је повукао и YouTube, који је најавио проверу локације корисника за Premium налоге и могуће санкције ако се услуга не користи претежно на тржишту на којем је купљена претплата. Ова пракса је усмерена против корисника који су користили разлике у ценама, будући да су стриминг услуге у појединим земљама, попут Индије и Нигерије, много јефтиније због локалних економских услова.
Како ће Спотифај контролисати кориснике
У новим Условима коришћења наводи се да ће корисници моћи да приступе само верзији услуге која је доступна у земљи у којој живе и да ће претплата важити по цени за то тржиште. Наставком коришћења Спотифаја, корисници ће аутоматски прихватити нове услове.
За сада није прецизирано на који начин ће Спотифај пратити локацију и кажњавати кориснике који наставе да се „шверцују“. Према проценама стручњака, највероватније је да ће претплата бити паузирана, уз захтев да се обнова изврши на домаћем тржишту.
Нове цене у региону
У Хрватској је Спотифај недавно подигао цене, па сада Premium пакет за једног корисника кошта 6,99 евра, за два корисника 9,99 евра, а породична претплата за највише шест профила износи 12,49 евра месечно.
Очекује се да ће сличне промене у ценама у наредном периоду погодити и друге земље региона, укључујући Србију. За сада, у Србији је Individualни план: 5,99 € месечно, Duo план: 8,49 € месечно, док је Family (породични) план: 10,49 € месечно.
|
Земља / Регион
|
Цена )
|
Србија
|
5,99 €
|
САД / Западна Европа
|
~ 9,99 $ / €
|
Нигерија
|
~ 0,56 $
|
Египат
|
~ 1,41 $
|
Индија
|
~ 1,43 $
|
Турска
|
~ 1,86 $