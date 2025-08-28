РАДНИК ЕПЛ ВОЧА „КОПИРАО“ ПОДАТКЕ ЗА ОПО ПАМЕТНЕ САТОВЕ Сад следе тужбе
Некадашњи члан тима Apple Watch-а завршиће на суду након што је Епл оптужио да је крао поверљиве документе и информације о развоју паметних сатова и прослеђивао их кинеској компанији Опо.
Епл је поднео тужбу против бившег запосленог из тима задуженог за развој Apple Watch-а, Чена Шија, оптужујући га да је, у договору са кинеским произвођачем Опо, код којег је ускоро требало да почне да ради, покушао да украде поверљиве информације о надолазећим моделима паметних сатова, пише Баг.
Како је наведено у тужби, Ши је учествовао на десетинама састанака с техничким члановима тима Apple Watch-а како би сазнао више о њиховом раду, а затим је преузео 63 документа из заштићене мапе и пребацио их на УСБ. Потом је послао поруку компанији Опо да „покушава да прикупи што је више могуће информација“ пре почетка рада код њих.
Поред тога, Ши је на свом службеном MacBook-у претраживао како да обрише податке са лаптопа и да ли неко може да види да ли је отворио датотеку на дељеном диску. Како се ништа не би чинило сумњиво, у писму оставке је навео „личне и породичне разлоге“, преноси The Verge.
Иначе, Ши је у Еплу радио као архитекта система сензора и имао приступ развоју напредне технологије здравствених сензора, укључујући поверљиве планове и спецификације ЕКГ технологије. Данас води тим за развој сензорске технологије у Опо-у, што је Епл, како се наводи у тужби, сазнао путем порука пронађених на Шијевом службеном ајфону.
Опо још увек није коментарисао овај случај.
И. Р.
Фото: Епл