(ВИДЕО) ПОЧЕЛА ПРОДАЈА АЈФОН 17 МОДЕЛА, РЕДОВИ ОД ЛОНДОНА ДО ПЕКИНГА Компанија најавила нови модел за 2027. годину у којој ће прославити две деценије
Глобална продаја Еплове нове серије ајфона 17 почела је данас и привукла дугачке редове купаца од Пекинга до Лондона, а највећа борба ће се водити на кинеском тржишту где америчка компанија има само 10 одсто удела.
Цена основног модела остала је непромењена у односу на претходну годину упркос повећаном меморијском простору, што би према анализи компаније Омдиа требало да подигне продају, преноси Си-Ен-Би-Си.
Успешан старт продаје би могао да умири инвеститоре који су забринути због тога што Епл заостаје за конкуренцијом у области вештачке интелигенције.
Компанија је покренула, како је пренео Блумберг, трогодишњи план за потпуну трансформацију дизајна ајфона којим жели да поврати осећај одушевљења код купаца.
Први корак је већ учињен овог месеца када је представљен "ајфон ер", тањи и лакши модел минималистичког дизајна, што је захтевало одређене компромисе као што је краће трајање батерије, одсуство слота за СИМ картицу и само једна задња камера.
Прави преокрет стиже 2026. године - Еплов први савитљиви ајфон са четири камере и унапређеним модемом, кодног имена В68. Дизајн ће подсећати на Самсунгове преклопне моделе који претварају телефон у мали таблет.
У 2027. години ће фирма Епл, поводом 20. рођендана ајфона, представити нови модел са закривљеним дизајном и новим интерфејсом "ликвид глас".
Фирма из Купертина жели да клијенти мењају уређај не само због техничких унапређења, већ и због свежег дизајна и осећаја да купују револуционарни производ, додаје њујоршка агенција.