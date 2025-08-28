У АМЕРИЦИ ПАД, ГЛОБАЛНО РАСТ ПОТРАЖЊЕ Произвођач вискија Џек Денијелс надмашио прогнозе продаје у првом фискалном кварталу
Произвођач чувеног вискија Џек Денијелс, компанија Браун-Форман, објавио је данас да је у првом кварталу фискалне 2025. године остварио приходе од 924 милиона долара, што је пад од три одсто у односу на прошлу годину, али изнад процене аналитичара са Волстрита који су прогнозирали 909,2 милиона долара.
У кварталу који је завршен 31. јула, профит фиме је износио 170 милиона долара, односно 36 центи по акцији, за 13 одсто мање него у истом тромесечју лане.
Тражња на америчком тржишту је била слабија, али пад продаје су надокнадили купци са тржишта у развоју који имају већу куповну моћ, додаје се у извештају који преноси Ројтерс.
Органски раст Браун-Формана за први фискални квартал 2026. износи један одсто међугодишње, док је у истом периоду лане регистрован пад за четири одсто.
Компанија поручује да ће остатак фискалне године бити обележен изазовима и упозорава на опасности од макроекономске и геополитичке нестабилности које би, као и евентуалне нове царине, могле да негативно утичу на продају.