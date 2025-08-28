clear sky
35°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У АМЕРИЦИ ПАД, ГЛОБАЛНО РАСТ ПОТРАЖЊЕ Произвођач вискија Џек Денијелс надмашио прогнозе продаје у првом фискалном кварталу

28.08.2025. 17:44 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
d
Фото: Pixabay.com

Произвођач чувеног вискија Џек Денијелс, компанија Браун-Форман, објавио је данас да је у првом кварталу фискалне 2025. године остварио приходе од 924 милиона долара, што је пад од три одсто у односу на прошлу годину, али изнад процене аналитичара са Волстрита који су прогнозирали 909,2 милиона долара.

У кварталу који је завршен 31. јула, профит фиме је износио 170 милиона долара, односно 36 центи по акцији, за 13 одсто мање него у истом тромесечју лане.

Тражња на америчком тржишту је била слабија, али пад продаје су надокнадили купци са тржишта у развоју који имају већу куповну моћ, додаје се у извештају који преноси Ројтерс.

Органски раст Браун-Формана за први фискални квартал 2026. износи један одсто међугодишње, док је у истом периоду лане регистрован пад за четири одсто.

Компанија поручује да ће остатак фискалне године бити обележен изазовима и упозорава на опасности од макроекономске и геополитичке нестабилности које би, као и евентуалне нове царине, могле да негативно утичу на продају.

 

виски потражња
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај