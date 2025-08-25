БИТКА ЗА КОСМОС! Чак 10.000 компанија из више од 90 земаља улаже у свемирски бизнис
Више од 90 земаља, 10.000 компанија и 5.000 инвеститора сада је активно у свемиру.
Према Бостон Консалтинг Групи, ово показује да „свемир више није домен само неколико суперсила, већ постаје место интензивне глобалне конкуренције за иновације, утицај и економску моћ“.
Према извештају објављеном ове недеље, ниво економских прихода повезаних са свемирским активностима повећаће се са 596 милијарди долара у 2024. на 944 милијарде долара до 2033. године. Најбржи раст ће обезбедити сателитске комуникације, посматрање Земље и услуге засноване на подацима, пише Сеебиз.
Према налазима студије, свемирски програми доносе бројне стратешке користи земљама. На економском нивоу, инвестиције у сектор стварају нова радна места, подстичу иновације и вишеструко враћају уложена средства.
Истакли су пример Европске свемирске агенције (ЕСА), чији је члан Словенија, која постиже до четири пута већи економски повраћај за сваки уложени евро у програме и додатно привлачи приватне инвестиције.
Бостон Консалтинг Група наглашава да је сада време за деловање. Број националних свемирских агенција скоро се удвостручио у последњих 20 година на скоро 80, укључујући 16 са могућношћу лансирања ракета у свемир.
Према налазима студије, до 2033. године у орбити ће радити више од 30.000 сателита, што повећава ризик од судара и истовремено интензивира конкуренцију за најбоље орбиталне локације.
Да би успеле у овој области, владе морају да преузму дугорочну обавезу и инвестиције које ће превазићи политичке мандате. Такође ће бити важно промовисати јавно-приватна партнерства која омогућавају поделу ризика и трошкова и бржи пренос иновација у праксу.
– Диверзификација инвестиција, способност учења из неуспеха, ангажовање у глобалним партнерствима и интеграција свемирских и дигиталних политика биће одлучујући фактори који ће омогућити појединачним земљама да искористе пуни потенцијал свемира – написала је Бостонска консалтинг група.