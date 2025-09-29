ЧЕТВРТ ВЕКА VITEX S.А. У СРБИЈИ Један од водећих произвођача боја и грађевинске хемије у југоисточној Европи
Компанија Vitex S.А, један од водећих произвођача боја и грађевинске хемије у југоисточној Европи, обележила је 25 година пословања у Србији свечаним отварањем нових канцеларија и логистичког центра у Старој Пазови.
Догађају је присуствовало више од 300 гостију и пословних партнера – међу њима архитекти, грађевинске компаније, дистрибутери, представници медија и локалних заједница – потврђујући снажно поверење које je Vitex S. A. изградио током две и по деценије присуства на домаћем тржишту.
Нови логистички центар, смештен на стратешкој локацији поред главних саобраћајница, омогућиће бржу и ефикаснију дистрибуцију производа широм Србије и региона. Истовремено, канцеларије у Старој Пазови биће база за даљи развој пословних активности, едукацију партнера и јачање сарадње са локалним тржиштем.
Филозофија пословања – иновације и одрживост
Од свог оснивања 1932. године, Vitex је засновао развој на иновацијама, одрживости и друштвеној одговорности. Данас компанија послује у више од 20 земаља, са производњом и истраживачким центром у Грчкој, и запошљава више од 480 људи. На српском тржишту Vitex је присутан од 2001. године и постао је препознатљив по врхунским бојама и фасадним системима, али и по иновативним решењима која унапређују квалитет живота.
У складу са европским зеленим политикама, Vitex развија производе који имају минималан утицај на животну средину. То укључује боје са ниским садржајем ВОЦ једињења, премазе који прочишћавају ваздух у затвореним просторијама, као и термоизолационе системе који доприносе енергетској ефикасности. Компанија се не задовољава само естетиком већ настоји да свака иновација донесе и мерен позитиван друштвени и еколошки ефекат.
Речи председника компаније
На свечаности у Старој Пазови, председник Vitex S.А., Armodios Yannidis, истакао је важност Србије као стратешког тржишта:
„Током 25 година у Србији изградили смо поверење, развили мрежу партнера и стекли углед иновативне компаније. Отварањем логистичког центра потврђујемо нашу посвећеност и дугорочне планове у овој земљи. Наш циљ је да будемо поуздан партнер и да помогнемо заједници да примени стандарде одрживости који су будућност грађевинског сектора.“
Говорећи о филозофији лидерства, Yannidis је нагласио приступ који сматра темељем модерног менаџмента:
„Јаки лидери и менаџери треба да покажу пут, олакшају рад и отклоне препреке људима, да би они могли да раде свој посао. То је у основи мог приступа званог ‘Servant leadership’.“
Додао је да овај модел подразумева да лидери морају створити окружење у којем запослени имају слободу да развијају идеје, иновирају и граде квалитетне односе са партнерима.
Перспектива Vitexa у Србији
Директор Vitex Србија Prodromos Eftychidis истакао посебност производа и значај новоизграђеног логистичког центра:
„Наши брендови, попут Vitex Classic боје за унутрашње зидове, познате по белини и отпорности на прање, Vitex Care, као и Aquavit – акрилног емајла на воденој бази, постали су синоним за поузданост и иновацију. Ту су и системи спољне термоизолације и хидроизолациона решења, која прате савремене стандарде градње. Нови логистички центар, са 12.000 метара квадратних простора, 350 метара квадратних канцеларија и складиштем већим од 1.600 метара квадратних, осмишљен је да додатно ојача нашу мрежу и олакша дистрибуцију широм региона,“ истакао је Eftychidis.
Резултати и утицај
За 25 година пословања у Србији, Vitex је остварио завидне резултате:
- изградио мрежу дистрибутера и партнера широм земље,
- лансирао производе који постају стандард у грађевинској индустрији,
- увео иновације које су допринеле смањењу потрошње енергије и заштити животне средине,
- посебан успех је раст препознатљивости бренда међу младим архитектама и грађевинским стручњацима који у Vitexu виде поузданог партнера за модерне пројекте.
Свечаним отварањем логистичког центра, Vitex је послао јасну поруку да остаје трајно посвећен Србији и Балкану. Компанија, позната по пословању заснованом на принципима одрживости, али и по иновацијама које прате потребе савременог градитељства, Vitex је у протекле две и по деценије у Србији изградио репутацију поузданог партнера, а овај јубилеј и нова инвестиција потврђују да компанија планира још снажнији развој у годинама које долазе.