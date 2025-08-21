ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ПРОИЗВОДЊИ НАФТЕ Центар за управљање производњом компаније НИС – ефикасност у реалном времену
Компанија НИС наставила је са реализацијом дигиталних пројеката у области истраживања и производње нафте и гаса и унапредила рад Центра за управљање производњом улагањима вредним више од 2 милиона евра.
Захваљујући савременим дигиталним алатима и интегрисаним пословним процесима, запослени Центра прате процесе производње нафте и гаса користећи најмодернија средства за визуелизацију и аутоматизацију. НИС је отворио овај савремени центар у Новом Саду почетком 2025. годинe, а годишњи ниво производње нафте и гаса чији се мониторинг врши износи око 1,1 милион тона нафтног еквивалента. Захваљујући у потпуности аутоматизованим и дигиталним решењима омогућава се правовремено препознавање потенцијалних проблема у раду опреме, а самим тим и унапређује поузданост рада опреме и система.
Центар за управљање производњом омогућава оперативно управљање и контролу квалитета података који стижу са 51 нафтног и гасног поља чиме се постиже интегрисано планирање и прогноза нивоа производње у краткорочном периоду. Реч је о јединственој бази података за дигиталне производе која врши управљање производним процесима кроз прикупљање и анализу података у реалном времену и уз коришћење напредне аналитике. У Центру је активан тим од готово 50 запослених који се састоји од висококвалификованих инжењера, аналитичара, техничара и оператера чија стручност омогућава непрекидну координацију са екипама на нафтним пољима у циљу доношења правовремених одлука.
„Коришћењем централизованог и аутоматизованог система за надзор у оквиру Центра омогућава се оперативно управљање које се у реалном времену прилагођава како новонасталим ситуацијама на нафтним пољима, тако и проблематици у раду производне опреме. Кључна основа оваквог управљања јесте тачност и поузданост података уз спровођење вишестепене контроле свих процеса. Овакав приступ гарантује ефикасност, безбедност и конкурентност у савременом окружењу нафтне индустрије“, навео је Предраг Радановић, директор Дирекције производња – главни инжењер Блокa „Истраживање и производња“.
Рад Центра за управљање производњом један је од кључних задатака у области дигиталне трансформације компаније, али и један у низу пројеката чији је циљ да се дигитални алати користе у свакодневном раду у области производње нафте и гаса, у складу са најбољим светским праксама и захтевима савременог пословног окружења.
О дигиталној трансформацији НИС-а можете сазнати више у тексту на нашем дигиталном магазину Energize.