Држава даје до 5.000 евра! КРЕЋЕ НОВИ КРУГ СУБВЕНЦИЈА Ево на шта имате право да искористите

01.09.2025. 23:16 23:18
Пише:
Дневник
Извор:
Информер, Каматица
Фото: pixabay.com

Министарство заштите животне средине објавило је да је поново активиран програм субвенција за куповину нових електричних возила у Србији.

Поступак доделе средстава наставиће се према редоследу поднетих, уредних захтева.

Субвенције су намењене физичким лицима, предузетницима и правним лицима, а износ финансијске подршке варира у зависности од типа возила. За електричне мопеде и скутере износ субвенције је 250 евра, док се за куповину путничких електричних аутомобила добија 5.000 евра.

Овај програм био је привремено обустављен 8. августа због недостатка буџетских средстава, иако је првобитни рок за подношење захтева био 31. октобар. Међутим, захваљујући додатном новцу из буџета, програм је поново покренут, пише Каматица.

Из Министарства су најавили да ће јавност бити благовремено обавештена о свим даљим изменама у вези са програмом и роковима. Заинтересовани грађани и фирме сада поново могу да подносе захтеве.
 

