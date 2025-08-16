ТРАМП "ПРОТИВ" БОТОКСА!
ФАБРИКА КОЈА ХРАНИ ЦЕО ГРАД ПОД УПИТНИКОМ! Трампове царине прете СУДБИНИ највећег светског извозника БОТОКСА!
Ирски град Вестпорт, у коме се налази фабрика која производи највеће количине ботокса на свету, страхује за будућност због тарифа од 15 одсто које је увео амерички председник Доналд Трамп на фармацеутске производе из Европске уније.
Постројење којим управља фармацеутска компанија AbbVie из Чикага запошљава најмање 1.300 локалних становника и око 500 додатних извођача радова, што чини економску окосницу града од једва 7.000 становника, пише CNN.
Како се наводи због циља Трампа да врати ту вишемилијардерску индустрију кући, то би могло да уништи градове попут Вестпорта, који је трансформисан захваљујући фабрици, коју је америчка компанија AbbViea преузела 2020. године..
У тој фабрици производи се терапеутски ботокс који се користи за стања која укључују спазам мишића, мигрене, одређена стања ока и прекомерно знојење и који је донео AbbVieju прошле године 3,3 милијарде долара, а продаја козметичког ботокса, који се често користи за "пеглање" бора на лицу, донела је 2,72 милијарде долара.
У фабрици, која се простире на 61 хектар, бочице ботокса се прерађују и пакују у облику праха, пре извоза у око 70 земаља, а највећи увозник ботокса су Сједињене Америчке Државе са 70 одсто.
Локални становници кажу да су забринути због ситуације и да брину за свој посао.
Стручњаци сматрају да, иако би део производње лекова могао да се премести у постојеће америчке погоне, потпуно пресељење производње је мало вероватно због високих трошкова, регулаторних препрека, изазова у ланцу снабдевања и дугих рокова за изградњу или пресељење високотехнолошких погона, што би све могло да доведе до кашњења.
Компанија AbbViе, није сигнализирала никакве планове за пресељење свог производног центра Ботокса.