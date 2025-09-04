scattered clouds
ГЛАМПИНГ СТИЖЕ НА ОВУ СРПСКУ ПЛАНИНУ Планирани бунгалови, базени, сауне...

04.09.2025. 16:21 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
Градња.рс
гоч
Фото: Ilustracija pixabay

Фирма Миопројект из Врњачке Бање израдила је урбанистички пројекат за нове туристичке садржаје на Гочу, на захтев инвеститора - физичких лица.

 Према пројекту, на парцелама укупне површине од 10.422 м², планирана је изградња 12 типских глампинг бунгалова, два базена, сауне, као и пренамена и доградња пољопривредног објекта у ресторан и реконструкција стамбеног објекта.

Глампинг бунгалови пројектовани су као приземни објекти са тремом, собом, купатилом и кухињом. Предвиђена вредност њихове изградње износи око 10 милиона динара.

На парцелама се већ налазе објекти са прикључком на електро и водоводну мрежу, док ће нови глампинг бунгалови имати сопствено водоснабдевање, биоразградиве септичке јаме и неће захтевати додатне прикључке на инфраструктуру.
 

У оквиру пројекта планирани су и објекти у изградњи:
Реконструкција и доградња стамбеног објекта
Пренамена пољопривредног објекта у ресторан на истој парцели,
Два базена
Сауна
 

Јавна презентација урбанистичког пројекта трајаће до 6. септембра.

Градња.рс

глампинг Гоч изградња
