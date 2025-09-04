ГЛАМПИНГ СТИЖЕ НА ОВУ СРПСКУ ПЛАНИНУ Планирани бунгалови, базени, сауне...
Фирма Миопројект из Врњачке Бање израдила је урбанистички пројекат за нове туристичке садржаје на Гочу, на захтев инвеститора - физичких лица.
Према пројекту, на парцелама укупне површине од 10.422 м², планирана је изградња 12 типских глампинг бунгалова, два базена, сауне, као и пренамена и доградња пољопривредног објекта у ресторан и реконструкција стамбеног објекта.
Глампинг бунгалови пројектовани су као приземни објекти са тремом, собом, купатилом и кухињом. Предвиђена вредност њихове изградње износи око 10 милиона динара.
На парцелама се већ налазе објекти са прикључком на електро и водоводну мрежу, док ће нови глампинг бунгалови имати сопствено водоснабдевање, биоразградиве септичке јаме и неће захтевати додатне прикључке на инфраструктуру.
У оквиру пројекта планирани су и објекти у изградњи:
Реконструкција и доградња стамбеног објекта
Пренамена пољопривредног објекта у ресторан на истој парцели,
Два базена
Сауна
Јавна презентација урбанистичког пројекта трајаће до 6. септембра.