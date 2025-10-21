ЛЕПА ВЕСТ ЗА ВИНОГРАДАРЕ И ВИНАРЕ Новац за нове чокоте и прераду грожђа ЕВО КОЈЕ ПОДСТИЦАЈЕ ЈЕ НАЈАВИО МИНИСТАР
Министар пољопривреде шумарства и водопривреде Драган Гламочић посетио је у Шиду винарију „Винчић” и најавио током новембра нови јавни позив за инвестиције у виноградарство и винарство - од подизања засада до набавке опреме за прераду.
Министар је током посете истакао да је винарија пример који показује снагу газдинстава спајајући традицију и савремену технологију.
„Ово није само прича о грожђу и подруму, већ о упорности, визији и уверењу да српско вино може да стане раме уз раме са најбољима у Европи и свету. Када једна породица, вођена љубављу према земљи, створи бренд који осваја највише награде - то је успех целе Србије”, рекао је Гламочић, саопштило је ресорно министарство.
Србија данас има више од 500 регистрованих винарија а производња премашује 23 милиона литара вина годишње
Власник винарије „Винчић” Александар Винчић обрађује око 17 хектара винограда и, како каже, највише улаже у лозу јер без врхунског грожђа нема ни врхунског вина. Његово вино „Грашац бели” потврђује то уверење с обзиром да је 2020. године награђено титулом „Best in Show” на такмичењу „Decanter World Wine Awards” у Лондону. Реч је о првом српском вину које је добило ово признање и проглашено једним од девет најбољих белих бина у свету.
„Свака година је нова прича у виноградима и у подруму. Ми верујемо у домаће сорте и у то да се из Србије могу добити вина светске класе. Посебно нас радује што ћемо и ове године учествовати на сајму ‘Wine Vision by Open Balkan’, где ће Србија показати колико је напредовала”, рекао је Винчић.
Вино није само пиће
„Вино није само пиће. Оно је култура, историја и емоција једне земље. Када се традиција, знање и визија споје, добијамо врхунски производ, снажан бренд и понос Србије”, рекао је министар Гламочић.
Србија данас има више од 500 регистрованих винарија, а производња премашује 23 милиона литара вина годишње.
Држава, како се наводи, подржава овај сектор кроз подстицаје за подизање нових засада, изградњу и опремање винарија, као и кроз субвенције за осигурање и промоцију.