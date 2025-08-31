ИЗВРШИТЕЉИ НЕЋЕ МОЋИ ДА ОДУЗМУ СТАН ДУЖНИКУ ПОД ОВИМ УСЛОВИМА: Први корак је веома важан
Министарство правде припремило је измене Закона о извршењу и обезбеђењу, како би се спровела једна од мера које је раније представио председник Србије Александар Вучић.
Нове измене доносе промену у начину поступања извршитеља. Засад се не зна кад ће закон бити пред посланицима, односно када ће бити сазвана седница Скупштине.
Међу новим економским мерама за побољшање стандарда и живота грађана налази се и измена Закона о извршењу и обезбеђењу, а нацрт измене закона припрема Министарство правде. Чека заседање Скупштине да се о њему изјасне посланици.
Према изменама, извршитељи неће моћи да одузму некретнину дужнику, под три услова који прате ту меру, кроз два нова члана.
У првом кораку ће се утврђивати да ли је то једини дом дужнику.
Министар правде Ненад Вујић истиче да постоје јасно предвиђени услови под којима се нешто може прогласити да је једини дом.
"Да неко ту живи дужи низ година, да ту има пребивалиште пет година. Да нема другу некретнину, односно други стан. Ту је предвиђена и квадратура од 60 квадрата. Значи, суд утврђује све те чињенице", објашњава Вујић за РТС.
Уколико све буде спроведено како је најавио председник Србије, долази се до дилеме у пракси – како ће се извршним дужницима, који испуњавају услове да им не може бити одузета одређена некретнина, уопште наплатити дуг?
Спречавање појаве бескућништва
Вујић наводи да се ту може преиспитати да ли постоје неки други услови – на пример нека друга некретнина, земљиште које се може наплатити или да ли постоји период репрограма односно плана дуга.
"Првенствено говоримо о јавним предузећима, јер овде имамо нечије право да наплати своје потраживање, али опет имамо и спречавање појаве бескућништва. Јер, ако некоме продамо једини дом, поготово ако је тај дуг релативно мали у односу на вредност тог дома, ми онда стварамо бескућништво", образлаже министар.
Филип Станковић из Коморе јавних извршитеља истиче да је у упоредном праву решење да се у свакој појединачној ситуацији процени да ли догађај који је претходио, односно извршна исправа на основу које се наплаћује новчано потраживање, заслужује да се у конкретној ситуацији примени институт и да нечија некретнина буде заштићена.
Комора јавних извршитеља нема права да одбије измене закона, а за најављене каже да ће их спроводити као и до сада – по закону и одлуци суда.
"Нити смо надлежни, нити смо компетентни да о томе причамо, саветујемо, предлажемо. Ту смо да спроводимо Закон и Устав и да спроводимо судске одлуке. Како ће држава и на који начин ће то да реши, то је апсолутно питање за законодавца", наглашава Станковић.
Напомиње да су се у досадашњој пракси дешавале ситуације да су извршитељи доведени у врло непријатне ситуације.
"Обавезни су, немају могућност да одлуче да ли ће спровести судску одлуку или неће, морају по њима да поступе, као и сви грађани Србије", објашњава саговорник из Коморе јавних извршитеља.
Министарство правде наглашава и да су садашња решења по питању измена Закона о извршењу и обезбеђењу и његовог даљег спровођења потпуно усклађена са уставним нормама, јер се њима штити нечије право на дом у одређеној судској процедури.
