КАКО САМИ ДА ИЗРАЧУНАТЕ КОЛИКО ВРЕДИ ВАШ СТАН У 2025. ГОДИНИ Ово је прецизна формула коју је дао Геодетски завод
РГЗ индекс цена станова за Републику Србију у првом тромесечју 2025. године износи 176,28 што представља раст цена станова од 5,31% у односу на исти период прошле године.
Овај умерен пораст цена у односу на прошлу годину указују да тржиште некретнина остаје стабилно и без великих флуктуација.
Током првог квартала 2025. број уговора којима су прометовани станови износио је 11.293 (односно, 7,2% више него у истом периоду прошле године), уз укупну вредност од 1,028 милијарди евра (21,8% више него прошле године).
Гледано по регионима у Србији, у првом тромесечју ове године сви региони су забележили годишњи раст у броју продаја и вредности промета на тржишту станова. Највећи раст продаје станова од 41,4% остварио је регион Јужне и Источне Србије са растом вредности промета од 87,8% у првом кварталу 2025. године. У Војводини број продаја станова порастао за 10,9%, а вредност купопродаја је већа за 34,5% у односу на исти период прошле године. Регион града Београда такође бележи раст, са повећањем продаје станова од 0,3% и вредности купопродаја за 10,3%. У региону Шумадије и Западне Србије забележено је смањење продаје станова од 0,4%, док је вредност купопродаја порасла за 22,9%.
Када је реч о ценама станова, у односу на први квартал 2024. године, цене су порасле у региону Војводине за 4,84%, у региону Јужне и Источне Србије 6,14%, Шумадије и Западне Србије за 3,54%, а најснажнији раст цена забележен је у региону Београда и износио је 6,20%.
Према доступним подацима Еуростата за прво тромесечје 2025, цене стамбених непокретности у Европској унији су порасле за 5,72% међугодишње, међутим постоји разноликост у динамици европског тржишта. Док је у једној од укупно 27 земаља забележено смањење цена стамбених некретнина, и то у Финској (-1,91%), у другим земљама, као што су Португал (+16,29%), Бугарска (+15,08%) и Хрватска (+13,08%) забележен је изразито висок, двоцифрен годишњи раст цена.
Ево како да сами израчунате вредност ваше некретнине
РГЗ индекс је развијен у складу с међународним методолошким смерницама и обезебеђује грађанима и привреди да на једноставан начин, ажурно и бесплатно прате кретања на тржишту непокретности.
Уколико сте купили стан од 2019. године до данас, помоћу индекса цена станова можете лако проценити колико данас вреди ваш стан, да ли му се цена увећала или умањила. Потребно Вам је:
• Цена по којој сте купили стан
• Индекс из квартала и године када сте стан купили
• Најновији индекс из извештаја Републичког геодетског завода
Формула за израчунавање вредности:
(Цена куповине стан × Најновији индекс) ÷ Индекс из периода куповине = Данашња вредност)
*Индекси за све квартале од 2019. доступни су у табели на сајту Републичког геодетског завода
Пример:
Ако сте у Q1 2020. купили стан у новоградњи за 150.000 ЕУР, а индекс тада је био 109.33, док је тренутни индекс за Q1 2025. новоградња 168.04, данашња вредност стана се рачуна овако:
(150.000 × 168.04) ÷ 109.33 = 230.534,26 ЕУР
Резултат је да је вашем стану порасла вредност приближно за 53,7%.