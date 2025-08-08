НА ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА КУЋЕ СУ ОПЕТ У МОДИ! Један град у Војводини бележи НАЈВИШЕ купопродаја, а цене у престоници скачу и до 4 милиона!
Куће су поново у моди, али не свуда подједнако. Док Београд предњачи по ценама, највише се продају куће у Војводини. У првом кварталу ове године продаја кућа је заузимала 12,1 одсто укупног тржишта некретнина, мада је у том периоду продато најмање кућа и викендица од 2022. године, посматрано међугодишње, преноси Bloomberg Adria.
У целој прошлој години тржиште стамбених кућа у Србији остало је стабилно и, практично, није се ништа значајно догодило од времена пандемије вируса корона када су ове врсте некретнина доживеле експанзију, али уз изражене разлике у ценама и све веће интересовање купаца за живот ван градског језгра.
Подаци указују на то да су купци најчешће у потрази за функционалним породичним кућама средње величине, са пристојном окућницом. Интересовање за овакве некретнине може се тумачити и као одговор на изазове урбаног становања и растуће цене станова, посебно у Београду и већим градовима.
Куће: Више пара за мање квадрата
Тржиште кућа у Србији у 2024. задржало је сличан број закључених уговора као претходне године, али је укупна вредност порасла за 15 одсто, на више од 601 милион евра. Највеће учешће у вредности имале су куће у Војводини 39 одсто, а потом следи тржиште кућа у Београду, где је промет износио нешто више од 173 милиона евра.
Најскупља кућа, према подацима Републичког геодетског завода, у првом кварталу 2025. године продата је у Београду на Врачару за 2,1 милион евра, док је прошле године продата на Савском венцу, за чак четири милиона евра, а у појединим општинама у Србији попут Лесковца, Сомбора и Бечеја куће су се могле пазарити за симболичних 1.000 евра.
Милић Ђоковић, лиценцирани проценитељ некретнина, за Bloomberg Adria каже да важне факторе у одређивању вредности куће, поред самог објекта, чине локација и величина плаца. Ђоковић објашњава да вредност земљишта често чини и до 30 до 40 одсто укупне вредности некретнине.
"Локација некретнине је један од најважнијих атрибута за одређивање њене цене. Најскупљи су плацеви на Врачару, Старом граду, Дедињу, Топчидерском брду, па су на тим локацијама и најскупље куће. На атрактивним градским локацијама попут Врачара, квадрат куће се процењује на око 2.000 евра, док цена плаца може достићи и до 200.000 евра по ару, па за кућу од, рецимо, 200 квадрата са четири ара плаца треба издвојити 1,2 милиона евра", појашњава Ђоковић.
Најпродаваније су прошле године биле куће површине од 70 до 120 квадрата, које су чиниле 43 одсто укупног промета, док су се најмање продавале куће веће од 170 квадрата, само седам одсто продатих кућа.
У Београду, општине које су бележиле највише промета кућа јесу приградске општине Обреновац, Гроцка, поред Дунава, где је максимална цена куће са 400.000 евра у 2022. скочила на чак 900.000 евра у 2024. години, Барајево и Земун.
С друге стране, највише појединачне цене сасвим логично бележе се у централним градским општинама Савском венцу (до четири милиона евра), Врачару (до 2,5 милиона евра) и Звездари, где су куће достизале чак 1,25 милиона евра.
У великим градовима ван Београда, попут Суботице, Зрењанина и Новог Сада, бележи се стабилан број трансакција. Суботица је апсолутни лидер, већ трећу годину заредом, по промету у 2024. са 1.064 продате куће, док је у Новом Саду забележена цена до 824.000 евра – највиша међу градовима ван Београда.
"Куповина кућа најизраженија је у срединама где су генерације одрастале у породичним домаћинствима – тамо је такав начин становања и даље логичан и пожељан. У Суботици, као и уопште на северу и југу Србије, преовлађује менталитет у којем људи више цене живот у кући са двориштем него стан у згради – то је део њихове традиције и начина живота", појашњава Ђоковић.
Викендице: Стабилна потражња, селективни раст цена
У првом тромесечју ове године продата је 181 викендица, што је најмање у последње четири године. Иако број продатих викендица у 2024. није значајно промењен у односу на претходне године, вредност тржишта је достигла 24 милиона евра. Највећи промет био је у Војводини (52 одсто), док је у Београду промет износио 5,2 милиона евра.
Најтраженије су биле викендице са парцелом, чак 81 одато свих купопродаја. Општине које су бележиле највише промета су Инђија, на чијој се територији налазе позната викенд насеља Чортановци, Сланкамен, Гроцка и Сопот, коме припада веома популаран Космај.
"Када је реч о општинама, као што су Сопот, Младеновац, Барајево, Гроцка, ту се бележи повећање продаје кућа у последњих пет година и не можемо рећи да је то нова тенденција. То је после короне постао тренд и у последњих пет година у тим приградским општинама бележимо повећану продају кућа за преко 40 одсто", рекла је за Блоомберг Адриа ТВ, Ивана Штрбац, шефица Одељења за масовну процену непокретности Републичког геодетског завода.
У Гроцкој, викендице су 2022. продаване и за 90.000 евра, али је горња граница у 2024. износила 125.000 евра, уз релативно стабилан број трансакција.
Најскупља викендица продата је у Новом Саду (Сремска Каменица) за 300.000 евра, а у понуди су се нашле и оне по цени од само 1.000 евра. У последње три године, Инђија је лидер по броју продатих викендица. Цена је од 103.000 евра у 2022. нарасла на 125.000 евра у 2024.
"За многе купце, викендица је бежање из градске вреве и повратак природнијем начину живота", закључује Ђоковић.
На планинским и винским дестинацијама, попут Рашке, којој припада Копаоник, и Сремских Карловаца и даље се тражи квадрат више, али расту и цене.
"Туристички потенцијал одређених локација као што су Копаоник, Фрушка гора или Космај директно утиче на цену квадрата и траженост викендица", каже Ђоковић.