КЉУЧ ЈЕ АУТО-ИНДУСТРИЈА Европска унија укида царине, захтев Трампа био је убедљив; ЕНОРМНА ЗАРАДА НЕМАЧКЕ
БРИСЕЛ: Европска унија ће до краја ове недеље предложити укидање свих царина на америчку индустријску робу како би испунила захтев председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и тиме отворила пут ка смањењу америчких дажбина на европски извоз аутомобила.
Европска комисија, која води преговоре у име ЕУ, планира да омогући и повољније царинске стопе за део америчких пољопривредних и рибљих производа, преноси Блумберг.
Америчка увозна царина на европске аутомобиле и ауто-делове тренутно озноси чак 27,5 одсто. Према новом договору, америчке дажбине на већину европских производа ће износити 15 одсто, али то за аутомобиле неће важити све док ЕУ званично не предложи укидање царина на индустријску робу.
Ако Европска унија то уради до краја августа, нова тарифа на европске аутомобиле ретроактивно би важила од 1. августа.
Аутомобили су један од кључних европских производа на америчком тржишту. Само Немачка је у САД 2024. године извезла аутомобиле и ауто-делове у вредности од 34,9 милијарди долара.
Да би убрзала процедуру, Европска комисија овог пута неће радити класичну процену утицаја предлога, већ ће предлог одмах пустити у процедуру.
Званичници у Бриселу признају да овакав договор више иде у корист САД, али сматрају да је споразум важан како би европске компаније имале стабилност и сигурност у наредном периоду.
Трамп је раније запретио новим царинама против земаља које опорезују дигиталне услуге, али није прецизирао да ли ће Европска унија бити међу њима. Он већ годинама критикује европске прописе који погађају америчке технолошке гиганте, попут Гугла и Епла.