"КРОКСИЦЕ" ВИШЕ НИСУ У МОДИ Акције произвођача овог бренда пале за 30% САДА ЈЕ "ИН" САСВИМ НЕШТО ДРУГО
Акције компаније Крокс, познате по удобним папучама и сандалама "кроксицама", пале су чак за 29,2 одсто у једном дану пошто је фирма упозорила на слабију продају који је последица америчких царина, слабије потрошње, али и промене модних трендова.
У другом кварталу, Крокс је забележио губитак пре опорезивања од 448,6 милиона долара, док је годину раније имао профит од 296,4 милиона долара. Приходи су ипак порасли за 3,4 одсто међугодишње, на 1,1 милијарду долара.
Компанија предвиђа да ће њени приходи у текућем кварталу пасти за девет до 11 одсто међугодишње, што је непријатно изненадило аналитичаре који су очекивали благи раст, преноси Гардијан.
Главни извршни директор Ендрју Рис наводи да су амерички потрошачи постали "веома опрезни" и све мање купују пошто су забринути због актуелних и будућих поскупљења.
Крокс је такође упозорио да ће нове америчке царине смањити његов приход за око 40 милиона долара у другој половини 2025. године, а очекује се да ће годишњи трошак царина бити око 90 милиона долара.
Компанија је на нову ситуацију одговорила мерама штедње, смањењем залиха и повлачењем промотивних акција како би заштитила профитабилност.
Поред наведених фактора, чини се да "кроксице" једноставно излазе из моде.
Током пандемије висуса корона је ова "ружна обућа" постала хит због удобности, па су је чак носиле и неке познате личности.
У последње време се, међутим, у моду враћају спортске и атлетске патике, што је тренд који ће се вероватно наставити због надолазећег Светског првенства у фудбалу 2026. и Олимпијских игара у Лос Анђелесу 2028.