МАСК ДОБИО ПОНУДУ ВЕКА, ЦИФРА ЈЕ КОСМИЧКА! Ако пристане многе државе биће за њега пука сиротиња!
Компензација од неколико десетина милијарди долара коју је Илон Маск досад примио као директор компаније Тесла изгледаће као ситниш уколико се оствари нови предлог управе.
Према том плану, контроверзни бизнисмен би могао да буде плаћен билијарду долара (или хиљаду милијарди долара).
Према објављеном предлогу, Тесла под Масковим вођством мора да достигне читав низ циљева, а плаћање би се развукло на наредних десет година. Маск неће примати плату у класичном смислу нити бонусе, већ ће као компензацију добијати акције Тесле у траншама, које ће се откључавати према индикаторима попут тржишне валуације компаније, оствареног прихода, продаје електричних аутомобила, роботаксија и АИ робота, пише „Телеграф“.
Задржавање и награђивање Илона је од фундаменталног значаја за Теслу у мисији да постане највреднија компанија у историји – написала је у писму инвеститорима председница одбора директора Робин Денхолм. – Овај пакет је дизајниран тако да усклади дугорочну вредност за наше акционаре са подстицајима који ће извући максимум из нашег визионарског лидера.
Маск неће добити ништа уколико не оствари убрзан раст компаније.
Да би добио читав пакет вредан билијарду долара, Маск би морао да прикупи 423 милиона акција Тесле. То значи да би вредност компаније морала да порасте са садашњих 1,09 билијарди долара на 8,5 билијарди долара. Како подсећа Фајненшел тајмс (Финанциал Тимес – ФТ), то је двоструко више од тренутне вредности Нвидије, која је највреднија компанија на свету са 4,2 хиљаде милијарди долара.
План укључује и додатне циљеве:
– продаја још 12 милиона електричних возила,
– достизање 10 милиона претплатника на аутономну вожњу,
– регистровање и управљање са милион роботаксија,
– продаја милион АИ робота,
– повећање прилагођене добити на 400 милијарди долара (док је прошле године добит износила свега 16,6 милијарди).
До сада је Тесла продала око 8 милиона аутомобила, али ниједан роботакси нити АИ робот.
На крају десетогодишњег плана, када ће Маск имати 64 године, мораће да са одбором директора учествује у креирању „континуираног оквира за дугорочну сукцесију на функцији директора“. Чак и ако добије акције, неће смети да их прода наредних 7,5 година, преноси Јутарњи.
Велики изазов за Теслу је и то што је вредност акција пала за 30 одсто од децембра до данас, док се и продаја возила успорила. Негативне реакције потрошача повезане су са Масковим политичким иступима, као и са одлуком Доналда Трампа да укине субвенције за електрична возила и соларне пројекте.
До 2023. године, Маск је према проценама магазина Фортјун (Фортуне) зарадио око 25 милијарди долара од Тесле. Подсетимо, још 2018. године добио је компензациони план вредан 56 милијарди долара у акцијама, што је била највећа компензација у историји. Међутим, прошле године суд у Делаверу поништио је тај план, оценивши да је превелик и да је одбор директора преблизак Маску. Тесла се жалила Врховном суду Делавера и у међувремену преселила седиште у Тексас.
Тај случај је и даље у процедури, али је Тесла недавно наградила Маска са 96 милиона акција, вредних око 30 милијарди долара, чиме је његов удео порастао са 13 на 16 одсто. Ако стари план из 2018. буде враћен, овај привремени ће бити поништен.
Уколико оба плана опстану, Маск би могао да држи 32 одсто акција Тесле. О новом пакету акционари ће гласати на годишњем састанку у Остину, Тексас, 6. новембра.