МОДНИ ГИГАНТ H&M ЗАТВАРА 60 ПРОДАВНИЦА ШИРОМ СВЕТА Ево шта је разлог ове одлуке
Шведски модни гигант H&M принуђен је на велику реорганизацију, што укључује затварање око 60 продавница свог бренда Монки широм света
Као део стратегије, Монки продавнице биће делимично припојене ланцу Weekday, који је такође у власништву H&M-a. Монки ће наставити да послује само кроз онлајн продају и неколико радњи унутар Weekday-a.
Ова одлука је резултат притиска све већег раста е-трговине, која омогућава брже ажурирање каталога и често повољније цене. Потрошачи с ограниченим буџетом често бирају јефтиније опције, чак и на штету квалитета и етичких стандарда, што приморава велике брендове да преиспитају своје пословне стратегије.
Глобално реструктурирање
Већина од 60 Монки продавница, које се налазе у 15 земаља, укључујући Француску, Немачку и Велику Британију, биће затворена. Weekday се крајем 2024. године спојио са брендом Cheap Monday, што је такође део шире рационализације.
H&M већ дуже време реструктурира свој портфолио, који обухвата брендове попут Цос, & Other Stories и H&M Home, како би боље одговорио на захтеве купаца. Циљ је понудити млађој публици шири избор, док се затварају продавнице које се сматрају сувишним. Благи пад продаје, чак и на домаћем тржишту у Шведској, утицао је на ове потезе.
H&M у Италији
Иако се Монки и Weekday физички не налазе у Италији, H&M је и на том тржишту прошао кроз велике промене. Компанија је, погођена пандемијом и последицама рата у Украјини, затворила више радњи у Италији, а истовремено отварала нове на стратешки бољим локацијама. Ипак, главни разлог је растућа моћ е-трговине, због које H&M није успео да надокнади заостатак, а пад је почео још 2017. године.
Током 2025. године, H&M је затворио бројне продавнице у Италији, а одлуке су део раније најављеног плана затварања 160 продавница, уз истовремено отварање стотинак нових. Овај тренд прате и други велики модни брендови, попут Заре и Гапа, који смањују физичко присуство у корист онлајн продаје. Растући трошкови и смањена куповна моћ додатно подстичу овај тренд, а све то утиче и на отпуштања запослених.