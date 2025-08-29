МОСТ НА КАНАЛУ ДТД ПРЕМА КРУШЧИЋУ УСКОРО ПРОХОДАН Саниране прелазне плоче на електропокретном мосту у Црвенки (ФОТО)
29.08.2025. 19:26 19:30
ВП „Воде Војводине“ завршило је радове на санацији прелазних плоча на електропокретном мосту у Црвенки.
Мост се налази на каналу ДТД, у улици Вељка Влаховића, на путном правцу који води према насељу Крушчић.
Радови на мосту одвијали су се у две фазе. Пре две недеље, када су започети, потпуно су замењене оштећене плоче на једној страни моста, док су јуче и данас изводеђени радови на другој страни, чиме је санација плоча у потпуности завршена, истакли су у ”ВП Воде Војводине”.
Радови су изведени у оквиру редовног одржавања на Хидросистему ДТД, а саобраћај преко моста за време извођења био је обустављен и преусмерен на алтернативне правце.
”ВП Воде Војводине” подсећају да су крајем јула прелазне плоче саниране и на електропокретном мосту у Кули.