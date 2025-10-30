НАПРЕДУЈЕ ИЗГРАДЊА ЧЕТВРТОГ НОВОСАДСКОГ МОСТА, У ПРОДУЖЕТКУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ Стубови се уздижу између Бачке и Срема; 2,5 километара са прилазним вијадуктима
Током лета изградња четвртог моста пре-ко Дунава у Новом Саду, у продужетку Булевара Европе, који ће спојити Бачку и Сремску страну града, поприлично је одмакла, па су већ извесно време видљиви бетонски стубови, а посебно се истичу два која се налазе у реци.
Осим тога, кинеска компанија ЦРБЦ, која је извођач радова, је у старом бродоградилишту направила фабрику бетона који се користи за припремне радове током изградње моста.
Четврти мост у Новом Саду гради се у наставку Булевара Европе. Према плану, он ће се уздизати изнад нивоа терена пре кружног тока на укрштању Булевара патријарха Павла и Булевара цара Лазара
Екипа „Дневника” обишла је то велико градилиште четвртог новосадског моста , који ће са прилазним вијадуктом бити дуг око 2,5 километра, док ће главна конструкција изнад Дунава износити 880 метара и биће широка скоро 30 метара. Предвиђене су две коловозне траке, са по две саобраћајне траке, и обостране пешачке и бициклистичке стазе. Конструкцију над водом држаће три једнострука пилона, односно стуба, висине по 30 метара са 11 косих затега у паровима.
Бициклистичке стазе
Бициклистичке стазе на мосту протезаће се од Сремске Каменице до везе са Рибарским острвом и испод моста. Планирана је изградња два пара бициклистичких рампи и то један у зони кружне (елипсасте) раскрснице која води ка Рибарском острву и Каменичкој ади, а други по силаску са централних распона моста преко Дунава на новосадској страни (веза за Каменичку аду и планирану међународну марину). Ове бициклистичких стаза на и испод моста омогућиће везу са целокупном мрежом бициклистичких стаза Града Новог Сада, пре свега са Међународном бициклистичком стазом.
Четврти мост у Новом Саду гради се у наставку Булевара Европе. Са бачке стране, на мост ће се моћи приступити с Булевара Европе код укрштања са Улицом Тоне Хаџића, док ће за саобраћај из попречних улица служити шест улазно-силазних рампи. За бицклисте и пешаке предвиђене су још четири такве рампе.
Радови на обали би прво требало да почну на Булевару Европе, код раскрснице са Улицом Тоне Хаџића, одакле заправо почиње мост, односно вијадукт
На сремској страни мост ће излазити на кружни раскрсницу са одвојеним десним скретањима у свим смеровима, који воде ка Беочину, Сремској Каменици и ка будућем Фрушкогорском коридору. Сем новог моста биће изграђен и преостали део Булевара Европе до Дунава, дуг 1.130 метара. На новом делу Булевара биће изграђене још две кружне раскрснице на укрштањима са улицама Хероја Пинкија и 1.300 каплара, односно Сима Матавуља, док ће на сремској страни бити такође кружни ток на укрштању са Карађорђевом улицом, путем Беочин - Сремска Каменица и обилазницом око Сремске Каменице. Тиме ће бити изграђено укупно 3,2 километра саобраћајница у вези с мостом и 3,75 километара градских саобраћајница са четири кружне раскрснице. Дозвољена брзина на мосту износиће 80 километара на час, а преко њега неће саобраћати тешки теретни саобраћај.
Када је реч о утицају на саобраћај, који у Новом Сад чини се постаје све већи проблем из године у годину, стручњаци очекују да ће изградњом још једног моста, оптерећење на Мосту слободе бити смањено за око 40 одсто, а на Варадинском интензитет би требало да буде преполовљен. Уз то, растеретио би се саобраћај и на Булевару ослобођења.
За потребе радова изграђено је 395 метара приступних саобраћајница, широких шест метара, и 838 метара помоћног моста, који је широк седам метара
За становнике Сремске Каменице, Лединаца и Поповице, изградња моста ће решити многе проблеме, а житељи ових места са којима смо разговарали истичу да грађани других делова Новог Сада можда нису свесни саобраћајних изазова с којима се сусрећу они са сремске обале. Највише мука имају са аутомобилима којих је све више, а улице су уске, стрме и има доста кривина које нису предвиђене да буду оптерећене толиким бројем путничких возила којих је највише викендом, док се у Карађорђевој улици, ствара највећи чеп. Осим за Каменичане и за житеље Нештина, Сусека, Луга, Баноштора, Черевића, Бразилије, Раковца пут до града биће знатно краћи него до сад.
Последња грађевинска дозвола, која је издата Коридорима Србије, односи се на извођење припремних радова за потребе изградње моста и обухватају припрему и рашчишћавање терена, ископ хумуса, земљане радове (радови на стабилизацији подлоге), израду шипова за обезбеђење сигурности и стабилности терена. Радови на обали би прво требало да почну на Булевару Европе, код раскрснице са Улицом Тоне Хаџића, одакле заправо почиње мост, односно вијадукт који ће одатле водити преко насипа до споја с мостом који се завршава на будућој кружној раскрсници са Карађорђевом улицом у Сремској Каменици, где се још укрштају и обилазница око Сремске Каменице, како будућа веза са Фрушкогорским коридором, те пут ка Беочину.
Оправданост одувек постојала
Приликом доношења сваког од планова, рађене су саобраћајне студије и анализе и сваки пут је потврђена оправданост изградње овог моста, па је то потврђено и у Генералном урбанистичком плану града Новог Сада до 2030. године. Реализација овог моста је требало много раније да се деси, али се то није догодило, јер је Нови Сад, као један од ретких градова у свету, више пута губио своје већ изграђене мостове током Другог светског рата и НАТО бомбардовање 1999. године.
За потребе радова изграђено је 395 метара приступних саобраћајница, широких шест метара и 838 метара помоћног моста, који је широк седам метара. Два сегмента овог моста постављена су на бачкој обали и повезана приступним путевима, док је трећи већ изграђен на десној обали Дунава у Сремској Каменици. Радови на изградњи четвртог моста у Новом Саду почели су у фебруару 2023. године. Пројектант и извођач радова је кинеска компанија ЦРБЦ, док је номинални инвеститор ЈП „Коридори Србије”.
