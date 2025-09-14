НАШ ШТАНД У СЈАМЕНУ ОБОРИО СТРАНЦЕ С НОГУ Звуци српске народне музике надјачали британске гајде
На националном павиљону Србије на 25. Међународном сајму инвестиција и трговине (ЦИФИТ) у Сјамену, који је окупио више од 110 држава из целог света, посебну пажњу гостију привукли су домаћа погача са сољу и медом, вина, ракије и традиционални гастрономски специјалитети, а нарочито јела са ајваром, урнебес салатом и домаћом пршутом.
Српски штанд који је ове године носио слоган „Из Србије - са љубављу“, привукао је велики број страних посетилаца, пре свега Кинеза који су били одушевљени винима и ракијама из свих крајева наше државе, али и специјалним коктелима са ракијом и медом, иза чије рецептуре стоје коктел мајстори из кинеске провинције Фуђијан и града Сјамена.
Иако окружен павиљонима Велике Британије, која је била земља партнер овогодишњег сајма, Мађарске, Словачке и Шпаније на којима су такође представљени традиционални производи и специјалитети домаћих кухиња, национални павиљон Србије имао је запажену посету, поготово на самом отварању, када су звуци српске народне музике надјачали британске гајде.
ЦИФИТ 2025 окупио је од 8. до 11. септембра, такође 77 држава које учествују у иницијативи „Појас и пут“, међу којима је и Србија, а процењује се да је кроз сајамске хале прошло више од 100.000 посетилаца.
Делегацију Србије предводио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић, уз представнике других министарства Владе Србије и Привредне коморе Србије, а током сајма одржани су бројни конструктивни састанци са кинеским партнерима, чији фокус је био на могућностима сарадње две државе у пољопривреди, енергетици, информационим технологијама и туризму.
Србију је на сајму представљало 20 компанија и привредних друштва које су оствариле бројне контакте са кинеским и међународним партнерима.