НИС спреман на наставак доследне сарадње РАДИ СКИДАЊА СА ЛИСТЕ САНКЦИЈА САД
Нафтној индустрији Србије (НИС) захвалила је данас свим домаћим и страним институцијама које су подржале захтев упућен Министарству финансија Сједињених америчких држава да одложи примену санкција тој компанији и нагласила да је спремна на наставак доследне сарадње са Министарством финансија САД поводом поднетог захтева за уклањање компаније са СДН листе санкција.
У саопштењу НИС-а се наводи да је Министарство финансија САД издало нову посебну лиценцу којом се компанији омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 26. септембра 2025. године.
Како се истиче у саопштењу објављеном на сајту компаније, том лиценцом коју је министарство финансија САД издало 26. августа, НИС-у се омогућава обављање активности одржавање пословања, уговора и других споразума који укључују НИС или његова оперативна зависна друштва, као и извршење свих трансакција са НИС и његовим оперативним зависним друштвима, које су усмерене на испуњење уговора.
Компанији се омогућава и отуђење или пренос, или омогућавање отуђења или преноса дуга или капитала издатих или гарантованих од стране НИС-а или оперативних зависних друштава ("Покривени дуг или капитал") на лице које није из САД, као и званични послови дипломатских или конзуларних представништава ван Русије који укључују НИС или оперативна зависна друштва.
Подсећа се да је ово шеста посебна лиценца Канцеларије за контролу страних средстава (Office оф Фореигн Assets Control - ОФАЦ) при Министарству финансија Сједињених Америчких Држава којима је одложена пуна примена санкција према НИС-у.
Компанија подсећа да је 14. марта поднела и захтев за уклањање НИС-а са СДН листе (Specially Десигнатед Натионалс) што представља комплексан процес.
"НИС је спреман на наставак доследне сарадње са Министарством финансија САД поводом поднетог захтева за уклањање компаније са СДН листе санкција. НИС ће наставити да благовремено обавештава јавност о свим релевантним факторима које могу утицати на пословање компаније", наведено је на сајту компаније.