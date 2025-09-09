НОВА ПРИЛИКА ЗА ПАУШАЛЦЕ Ево ко све може да добије 50 посто мањи порески терет
Многи предузетници који планирају да започну бизнис до краја ове или у наредној 2026. години имају исто питање – да ли ће моћи да користе пореске погодности као и они који су фирму регистровали током 2024. године?
Одговор је потврдан.
Свако ко у овој години отвори радњу и одлучи се за паушално опорезивање моћи ће да оствари умањење пореског терета за 50 одсто.
Ова погодност уведена је крајем 2023. године изменама Уредбе о критеријумима и условима за паушално опорезивање.
За разлику од неких других олакшица, овде није потребно подносити посебне захтеве нити додатне обрасце. Пореска управа аутоматски примењује коефицијент од 0,50 приликом доношења решења, а детаљи су јасно наведени у извештају који предузетник добија у свом електронском сандучету на порталу еПорези. Управо тај коефицијент показује да се основица за порез и доприносе преполовљава у првој години пословања.
Паушалци који су фирму отворили 2024. или раније не губе право на олакшице, али њихово умањење се постепено смањује током прве три године пословања. Тако, на пример, они који су стартовали прошле године и даље ће имати право на пореску погодност, али у мањем обиму него у првој години.
Поред тога, за „старе“ паушалце и даље важи правило да пореско решење не може бити увећано за више од 10 одсто у односу на претходну годину. Ипак, треба знати да ово ограничење престаје да важи ако предузетник одлучи да промени шифру делатности, пребаци радњу у другу општину или град (изузев ако се сели унутар истог града).
Не треба заборавити да право на пореско умањење не могу да користе они који су већ били регистровани као паушалци. Ако се поново пријаве у том периоду, плаћају пун износ пореза и доприноса од првог дана.
Пореска саветница Татјана Марковић каже да сваки паушалац приликом добијања аконтационог решења за порез и доприносе које плаћа може уложити жалбу у року од 15 дана, уколико сматра да решење није исправно. Подноси се Министарству финансија – Сектору за другостепени порески и царински поступак, а преко филијале Пореске управе.
“Сви који раде греше, па тако и они који доносе ова решења. Не тако често, али дешава се. Може се десити да није добар основ осигурања, па уместо да се плаћа само допринос за ПИО донесу решење у којем постоји обавеза плаћања доприноса за здравство и незапосленост. Такође, коефицијент са којим се множи полазна основица може бити погрешан или једноставно основица није добро утврђена, па два паушалца на истој општини, за које важе исти критеријуми, добију различита решења”, објашњава наша саговорница.
Она истиче да у случају да је погрешан основ осигурања довољно је контактирати инспектора који је задужен за тог паушалца – он покреће промену и доношење исправних решења, и у том случају није потребно улагати жалбу.
При утврђивању основице предузетници паушалци се разврставају у групе. Тако једну групу чине они који обављају исту претежну делатност.
Међутим, полазна основица је просечна зарада у Републици Србији, граду и општини за последњих 12 месеци. Зато основице пореза за оне који су регистровани на територији Београда могу доста да варирају у односу на оне који су у неком другом граду. Разлике међу другим градовима су мање.