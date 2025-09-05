ОТВОРЕН JEСЕЊИ „ДАН ПОЉА“ ИНСТИТУТА ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО Место за отворени дијалог, размену знања, искустава и идеја између науке и праксе
Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић прусуствовао је јесењем „Дану поља“, који се у организацији Института за ратарство и повртарство традиционално одржава на огледним пољима на Римским шанчевима.
Радојевић је нагласио да Град Нови Сад остаје поуздан партнер Института, подсетивши да се сваке године обезбеђује бесплатно коришћење преко 610 хектара државног земљишта.
- Град Нови Сад је у 2025. години, путем Градске управе за привреду, определио укупно 134 милиона динара за мере подршке пољопривредницима, кроз директне субвенције за набавку механизације, опреме, осигурање усева, органску производњу, јачање удружења и сертификацију производа са географским пореклом. Посебан фокус стављен је на мала газдинства која се баве прерадом и складиштењем, укључујући нову меру за набавку опреме за хладњаче. Поред финансијске подршке, Град спроводи поверене послове државе у области закупа државног пољопривредног земљишта, од чега се у 2025. очекује приход од 10 милиона динара, док је преко 610 ha земљишта дато без накнаде научним и образовним институцијама као што су Институт за ратарство и повртарство, Пољопривредни факултет и Пољопривредна школа у Футогу. На овај начин, Град Нови Сад потврђује своју стратешку улогу у развоју одрживе и конкурентне пољопривреде – поручио је Радојевић.
– „Дан поља“ је више од манифестације, то је простор за отворени дијалог, размену знања, искустава и идеја између науке и праксе. У времену великих климатских и економских изазова, развој стабилне и конкурентне пољопривредне производње представља приоритет од националне важности – истакла је проф. др Маријана Дукић Мијатовић, председница Управног одбора Института.
Директорка Института, проф. др Драгана Латковић, поручила је да је „Дан поља“ прилика да се на огледним парцелама представе најновије НС сорте и хибриди, као и да се покаже значај науке у директној подршци производњи.
– Преко 1.000 произвођача који нас сваке године посете, најбоље говори о поверењу у наш рад и важности научног приступа у пољопривреди – навела је Латковић.
Манифестацији су између осталих присуствовали и државни секретар Министарства пољопривреде Чедомир Ракић, заменик покрајинског секретара Золтан Тот и посебни саветник министра науке проф. др Растислав Стојсављевић.