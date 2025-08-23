ОВИ ДЕТАЉИ СУ БИТНИ, ПРОВЕРИТЕ НА ВРЕМЕ Ево како да брзо израчунате висину пензије
Сваком будућем пензионеру једно од најважнијих питања је колика ће му бити пензија, а ево на који начин се уређује поступак обрачунавања пензије.
Износ пензије се одређује на основу података регистрованих у матичној евиденцији, односно на основу навршеног пензијског стажа и остварених зарада током укупног радног века.
1. У обрачуну висине старосне пензије је утврђивање свих зарада које је осигураник остварио у току радног века, а затим се зарада остварена у свакој календарској години ставља у однос према просечној заради у Републици Србији у тој години. Стављањем у однос укупне зараде осигураника са просечном годишњом зарадом у Републици Србији за сваку календарску годину израчунава се годишњи лични коефицијент, с тим што он не може бити већи од пет, пише Каматица.
2. Збир годишњих личних коефицијената дели се са укупним трајањем периода за које су они утврђени и добија се лични коефицијент, који је Законом ограничен на 3,8.
3. Обрачунати лични коефицијент се множи са укупно оствареним пензијским стажем и општим бодом, који је истоветан за све пензионере и усклађује се на исти начин као пензије. Добијени износ је висина пензије у динарима.
4. Превремена старосна пензија се одређује на исти начин као и старосна пензија, с тим што се трајно умањује за 0,34% за сваки месец ранијег одласка у пензију. Умањење може износити највише 20,4%.
5. Инвалидска пензије се одређује на исти начин као и старосна пензија, с тим што се обрачун увећава за додати стаж, који зависи од навршених година живота и пола осигураника.
6. Породична пензија се одређује од старосне, односно инвалидске пензије умрлог осигураника, односно корисника, и то у проценту који зависи од броја чланова породице (за једног члана 70%, за два члана − 80%, за три члана − 90%, за четири и више чланова − 100%).
7. Ако је пензија мања од најнижег износа пензије утврђеног у складу са законом, одређује се најнижи износ пензије, који зависи од категорије осигураника и одређује се према претежно навршеном стажу осигурања.
8. Кориснику који је остварио и инострану пензију припада разлика до најнижег износа пензије, ако је збир пензија мањи од најнижег износа пензије.