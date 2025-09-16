ОВИ МОДЕЛИ СИТРОЕНОВИХ АУТОМОБИЛА СЕ ПОВЛАЧЕ С ТРЖИШТА СРБИЈЕ Огласило се Mинистарство унутрашње и спољне трегвине, ево у чему је проблем
16.09.2025. 14:05 14:12
БЕОГРАД: Путничко возило Ситроен модели Berlingo, C3 Aircross, C3, C4, Cactus, C5 Aircross, Celysee, Jumpy Jumper повлаче се са тржишта Србије, објавило је Министарство унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).
У образложењу одлуке наводи се да код наведених модела може доћи до неактивирања лампице МИЛ (индикатор квара) ако се састав селективне каталитичке редукције (SCR) или филтер честица дизела (DPF) искључе у случају квара кода грешке.
Како је наведено, ово може довести до неусклађености с регулаторним захтевима за емисије изнад ограничења.
Земља порекла је Француска.