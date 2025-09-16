clear sky
ОВИ МОДЕЛИ СИТРОЕНОВИХ АУТОМОБИЛА СЕ ПОВЛАЧЕ С ТРЖИШТА СРБИЈЕ Огласило се Mинистарство унутрашње и спољне трегвине, ево у чему је проблем

16.09.2025. 14:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
citroen
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

БЕОГРАД: Путничко возило Ситроен модели Berlingo, C3 Aircross, C3, C4, Cactus, C5 Aircross, Celysee, Jumpy Jumper повлаче се са тржишта Србије, објавило је Министарство унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).

У образложењу одлуке наводи се да код наведених модела може доћи до неактивирања лампице МИЛ (индикатор квара) ако се састав селективне каталитичке редукције (SCR) или филтер честица дизела (DPF) искључе у случају квара кода грешке.

аутомобил
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Како је наведено, ово може довести до неусклађености с регулаторним захтевима за емисије изнад ограничења.

Земља порекла је Француска.

ситроен Министарство трговине повлачење с тржишта
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
