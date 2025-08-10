ПОЧИЊЕ ПЛАНИРАЊЕ КРАКОВА КА САРАЈЕВУ И ЦРНОЈ ГОРИ Влада формирала радне групе за преговоре са кинеском компанијом о даљој изградњи путева
Влада Србије образовала је две радне групе које ће се бавити вођењем преговора са кинеском команијом “China Road and Bridge Corporation” (CRBC), о изградњи деоница Пожега-Дуга Пољана на ауто-путу Е-763 у оквиру Пројекта “Београд - Јужни Јадран”, као и Пожега-Мачкат у оквиру Пројекта изградње аутопута “Београд–Сарајево”, објављено је у Службеном гласнику.
За руководиоца обе радне групе именован је вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мирослав Алемпић, а стручну и административно-техничку подршку пружаће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Радне групе ће, по завршетку рада, доставити Влади извештај о преговорима који садрже основне елементе комерцијалног уговора и препоруке за даље активности.
Влада Србије донела је одлуку да се образује Радна група за вођење преговора и уговарање реализације Пројекта “Београд - Јужни Јадран” Е-763, деоница Пожега - Дуга Пољана, чији је задатак сарадња са компанијом ЦРБЦ, ради реализације поменутог пројекта и вођење преговора, током којих ће се дефинисати вредност услуга и радова на изградњи предметне деонице, као и основни елементи у циљу закључења уговора.
Истовремено донета је и одлука о образовању Радне групе за вођење преговора и уговарање реализације Пројекта изградње аутопута “Београд–Сарајево”, деоница Пожега-Мачкат, чији је такође задатак сарадња са компанијом ЦРБЦ, ради реализације поменутог пројекта и вођење преговора, током којих ће се дефинисати вредност услуга и радова на изградњи предметне деонице, као и основни елементи у циљу закључења комерцијалног уговора. Обе одлуке ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.