ПОГЛЕДАЈТЕ КО СУ ЕВРОПСКИ РЕКОРДЕРИ У РАДУ И ПАУЗАМА! Где људи раде највише сати, а ко не прескаче ни паузу за ручак
Мали бизниси чине чак 99 одсто укупне привреде ЕУ, показују подаци Еуростата.
Реч је о микро и малим предузећима са мање од 50 запослених, а њихови власници су уједно и највреднији, у просеку раде најмање 41 сат недељно, док запослени у ЕУ у просеку раде 36 сати.
Ново истраживање fintech kompanije SumUp, спроведено међу готово 4.000 малих предузетника у Ирској, Италији, Великој Британији, Немачкој и Француској, показало је велике разлике у навикама током радног дана.
Италијани и Французи не прескачу ручак – само 11 процената Италијана и 17 одсто Француза то ради, док у Великој Британији чак 43 одсто малих предузетника каже да често прескаче паузу за оброк.
Италијани су и шампиони у дугим паузама: трећина њих признаје да ручају дуже од сат времена.
Када је реч о слободном времену, Британци га најрадије проводе с породицом, док су Немци и Французи склонији неговању себе и проналаску свог баланса.
Италијани предњаче по бризи о себи – више од 52 одсто њих истиче да им је селф-царе приоритет. Подаци Еуростата показују и где се ради највише – Белгијанци су на врху листе са 48,9 сати рада недељно, затим Кипрани и Грци, док су на дну балтичке земље, са просеком испод 40 сати.
Када је реч о одмору, Британци су најчешће они који узимају мање од недељу дана годишњег, а истраживање је открило и родни јаз: у Италији и Ирској жене предузетнице чешће од мушкараца жртвују одмор због посла.