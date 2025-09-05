broken clouds
32°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОГЛЕДАЈТЕ КО СУ ЕВРОПСКИ РЕКОРДЕРИ У РАДУ И ПАУЗАМА! Где људи раде највише сати, а ко не прескаче ни паузу за ручак

05.09.2025. 17:16 17:25
Пише:
Дневник
Извор:
БизнисКурир/Каматица
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Мали бизниси чине чак 99 одсто укупне привреде ЕУ, показују подаци Еуростата.

Реч је о микро и малим предузећима са мање од 50 запослених, а њихови власници су уједно и највреднији, у просеку раде најмање 41 сат недељно, док запослени у ЕУ у просеку раде 36 сати.

Ново истраживање fintech kompanije SumUp, спроведено међу готово 4.000 малих предузетника у Ирској, Италији, Великој Британији, Немачкој и Француској, показало је велике разлике у навикама током радног дана.

 Италијани и Французи не прескачу ручак – само 11 процената Италијана и 17 одсто Француза то ради, док у Великој Британији чак 43 одсто малих предузетника каже да често прескаче паузу за оброк.

da
Фото: freepik, ilustracija

Италијани су и шампиони у дугим паузама: трећина њих признаје да ручају дуже од сат времена.

Када је реч о слободном времену, Британци га најрадије проводе с породицом, док су Немци и Французи склонији неговању себе и проналаску свог баланса.

Италијани предњаче по бризи о себи – више од 52 одсто њих истиче да им је селф-царе приоритет. Подаци Еуростата показују и где се ради највише – Белгијанци су на врху листе са 48,9 сати рада недељно, затим Кипрани и Грци, док су на дну балтичке земље, са просеком испод 40 сати.

Када је реч о одмору, Британци су најчешће они који узимају мање од недељу дана годишњег, а истраживање је открило и родни јаз: у Италији и Ирској жене предузетнице чешће од мушкараца жртвују одмор због посла.

посао запослени посао у немачкој рад
Извор:
БизнисКурир/Каматица
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај