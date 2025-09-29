ОКТОБАР ДОНОСИ ПОРЕСКИ МАРАТОН! Ево шта све морате да ураде до краја месеца, РОКОВИ су немилосрдни
Пореска управа објавила календар обавеза фирми за октобар: рокови за ПДВ, порезе, доприносе, акцизе и пријаве закључно са 31. октобром.
Пореска управа објавила је календар пореских обавеза фирми за октобар према којем први рок за измирење истиче 6. октобра до када је неопходно доставити обавештења о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма у септембру, као и извештаје о испуњењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за септембар и уплати средстава.
Фирме су до 10. октобра дужне да поднесу пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања, да плате овај порез за септембар, а порески дужници из члана 10. Закона о порезу на додату вредност (ПДВ) да поднесу пореске пријаве за порез на ПДВ и да плате ПДВ за септембар.
Највећи број обавеза неопходно је измирити до 15. октобра, када истиче рок за плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за септембар, за плаћање пореза на приход од пружања угоститељских услуга за трећи квартал ове године, као и за плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за септембар.
Исти датум је и рок за подношење пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, на обрасцу ПП ОД-О и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за месец септембар, за подношење пореске пријаве за ПДВ на обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за септембар, те за подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за септембар ако је у том месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранству.
До 15. октобра неопходно је да се поднесе и пореска пријава на обрасцу ПППДВ и плати ПДВ за треће тромесечје ове године, затим образац ПИД ПДВ 1 за треће тромесечје ако је обвезник у том периоду испунио један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранству, плати аконтацију пореза на добит правних лица за септембар као и акцизу за другу половину септембра.
Још две обавезе доспевају 15. октобра и то подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за септембар, на обрасцу ПП ОА и подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за септембар, на Обрасцу ПП ОАЕЛ и плаћање акцизе.
До 30. октобра неопходно је да се поднесе пореска пријава на обрасцу ПП ОПО-К и плате обавезе за приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за рад на које се порез плаћа самоопорезивањем за трећи квартал 2025. године.
Последњи дан у месецу, 31. октобар, рок је за подношење захтева за паушално опорезивање за 2026. годину, за подношење пореске пријаве на обрасцу ППП-ПД и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачунатих на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса, за неисплаћене зараде за септембар као и за плаћање акцизе за прву половину октобра.
Из Пореске управе напомињу да се рок за обавезе које доспевају на нерадни дан, помера на први наредни радни дан, изузев рока за плаћање акцизе обрачунате за прву половину месеца, који се помера на последњи радни дан у том месецу.