broken clouds
17°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОКТОБАР ДОНОСИ ПОРЕСКИ МАРАТОН! Ево шта све морате да ураде до краја месеца, РОКОВИ су немилосрдни

29.09.2025. 16:09 16:18
Пише:
Дневник
Извор:
БизнисКурир/Блиц
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Пореска управа објавила календар обавеза фирми за октобар: рокови за ПДВ, порезе, доприносе, акцизе и пријаве закључно са 31. октобром.

Пореска управа објавила је календар пореских обавеза фирми за октобар према којем први рок за измирење истиче 6. октобра до када је неопходно доставити обавештења о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма у септембру, као и извештаје о испуњењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за септембар и уплати средстава.

Фирме су до 10. октобра дужне да поднесу пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања, да плате овај порез за септембар, а порески дужници из члана 10. Закона о порезу на додату вредност (ПДВ) да поднесу пореске пријаве за порез на ПДВ и да плате ПДВ за септембар.

Највећи број обавеза неопходно је измирити до 15. октобра, када истиче рок за плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за септембар, за плаћање пореза на приход од пружања угоститељских услуга за трећи квартал ове године, као и за плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере за септембар.

da
Фото: freepik, ilustracija

Исти датум је и рок за подношење пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, на обрасцу ПП ОД-О и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за месец септембар, за подношење пореске пријаве за ПДВ на обрасцу ПППДВ и плаћање ПДВ за септембар, те за подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за септембар ако је у том месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранству.

До 15. октобра неопходно је да се поднесе и пореска пријава на обрасцу ПППДВ и плати ПДВ за треће тромесечје ове године, затим образац ПИД ПДВ 1 за треће тромесечје ако је обвезник у том периоду испунио један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно обавља промет добара у иностранству, плати аконтацију пореза на добит правних лица за септембар као и акцизу за другу половину септембра.

Још две обавезе доспевају 15. октобра и то подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за септембар, на обрасцу ПП ОА и подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за септембар, на Обрасцу ПП ОАЕЛ и плаћање акцизе.

da
Фото: freepik, ilustracija

До 30. октобра неопходно је да се поднесе пореска пријава на обрасцу ПП ОПО-К и плате обавезе за приходе од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за рад на које се порез плаћа самоопорезивањем за трећи квартал 2025. године.

Последњи дан у месецу, 31. октобар, рок је за подношење захтева за паушално опорезивање за 2026. годину, за подношење пореске пријаве на обрасцу ППП-ПД и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, обрачунатих на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса, за неисплаћене зараде за септембар као и за плаћање акцизе за прву половину октобра.

Из Пореске управе напомињу да се рок за обавезе које доспевају на нерадни дан, помера на први наредни радни дан, изузев рока за плаћање акцизе обрачунате за прву половину месеца, који се помера на последњи радни дан у том месецу.

 

порези порез плаћање порез наплата
Извор:
БизнисКурир/Блиц
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај