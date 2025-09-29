ШОЉИЦА КАФЕ ПОСТАЈЕ ЛУКСУЗ – ЗА ТРИ ГОДИНЕ ПОСКУПЕЛА 90 ОДСТО У региону, Србија у самом врху, раме уз раме са Хрватском
Првог дана 2018. године Србија је почела да обрачунава акцизе на кафу, а већина грађана, који су с њом почињали дан, питала се откуд је она луксузна роба. Можда данас не мисле исто по питању њеног луксузног карактера, када се у обзир узме чињеница да 200 грама кафе кошта и до 500 динара, пише Форбс.
Од прошле године цене кафе на светском тржишту пишу рекорде. А, уз евентуално одлагање док се не истроше залихе, те цене стижу и до наших продавница.
У Србији је ситуација специфична и због чињенице да су два доминантна играча од фебруара прошле године запораво – један. Атлантик Гранд је преузео Штраус Адријатик. Како је тада проценила Комисија за заштиту конкуренције, та два произвођача држе од 70 до 80 одсто српског тржишта млевене кафе.
Годину и по после спајања, љубитељи традиционалне кафе за 200 грама „гранда“ плаћају од најмање 470 до много чешће 490 динара. Форбс је питао Комсију за заштиту конкуренције, која је ово спајање одобрила под одређеним условима, како коментарише кретање малопродајне цене млевене кафе у Србији. За сада оправдање налазе у ситуацији на светским берзама.
„Праћење ове условно одобрене концентрације је у току, тако да само можемо да констатујемо на основу до сада достављених података, постојање корелација између кретања берзанских цена и набавних цена сирове кафе и самим тим утицаја на цене на тржишту млевене домаће кафе“, одговарају у Комисији.
А како се кретала цена на берзи
Према Фајненшел Тајмсу, цена кафе у петак је износила 7,2 евра по килограму, а 7.200 по тони. Годину раније, тоне кафе је коштала око 4.720 евра. И коначно, три године раније, у октобру 2022. године, тона је вредела око 3.780 евра.
Цена кафе је тако за годину дана на светском тржишту порасла, угрубо, око 52 одсто. За три године је поскупела око 90 одсто.
Где смо у региону
Према сајтовима који прате цене у већини трговинских ланаца, 200 грама „гранд“ кафе кошта од 470 до 490 динара, док је пола килограма најмање 1.100 динара.
Форбс је покушао да упореди цене у региону. Ту постоје одређена ограничења. Многи ланци немају е-трговину, па су подаци узети из каталога. Не срећу се ни исте грамаже у суседним државама.
Све у свему, преглед каже да је вероватно ова кафа најјефтинија у Северној Македонији. Србија и Хрватска се „боре“ за прво место. Зашто највероватније? За почетак, Форбс у Босни и Херцеговини није успео да нађе цену за паковање мање од 500 грама. Оно кошта 836 динара.
У Северној Македонији 200 грама кошта 332 динара. У Црној Гори је око 405, док у Хрватској нису нашли адекватан бренд. Заправо, нашли су „баркафу“, којој је исти власник. Паковање од 400 грама кошта 937 динара.
Да оправдање за разлике не би одмах била акциза, Форбс је проверио да ли је обрачунавају и друге државе. У Србији она износи 140 динара по килограму.
У Босни и Херцеговини је три конвертибилне марке по истој мери, што је око 175 динара. У Хрватској и Црној Гори се обрачунава порез на кафу и у обе државе износи 0,8 евра по килограму, што је око 93 динара. У Северној Македонији кафа није акцизна роба.
Према подацима из медија, цене кафе су пре три године биле уједначеније. Паковање млевене од 100 грама могло се у Србији купити од 200 динара па до чак 400, у Босни и Херцеговини од 205 до 220, док је у Црној Гори била јефтинија – од 175 до 290. У Хрватској је била скупља – од 265 до 620 динара.