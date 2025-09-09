НИЈЕ ОНА ИЗ ТУРСКЕ?! Истина о турској кафи изненадила је све РИТУАЛ ИСПИЈАЊА СТАР 500 ГОДИНА
Назвати турску кафу само пићем било би велико потцењивање.
Реч је о ритуалу, повод за разговор и, као вероватном претку свих модерних кафа, готово 500 година старом делу историје који је УНЕСКО уврстио на свој списак нематеријалне културне баштине човечанства.
Пут од Јемена до царског Истанбула
Иако носи назив турска, прича о овој кафи не почиње у Турској, већ у Јемену. У 15. веку, суфијски мистици наводно су је пили како би остали будни током дугих ноћи молитве. Када је султан Сулејман Величанствени заузео Јемен 1538. године, кафа је нашла пут до Османског царства, а већ годину дана касније зрна су стигла у Цариград – данашњи Истанбул.
До 1550-их година у Истанбулу су почеле да се отварају прве кахвехане, односно кафане, што је забележио историчар Ибрахим Пеџеви. Нова популарност пића брзо је преобликовала културни живот. Османска метода припреме у џезви постала је заштитни знак, а основна разлика у односу на друге кафе јесте у томе што се она заправо кува у води, стварајући нефилтрирани напитак, пише CNN.
Места дружења и побуне
Кафане су, међутим, изазивале и контроверзе. Верски учењаци и политички вође сматрали су их местима за субверзивне активности. Гувернер Меке, Хаир-бег, забранио је кафу 1511. године, а османски султани су из сличних разлога више пута затварали кафане, али оне никада нису потпуно нестале. Чак је и у Енглеској 17. века краљ Чарлс II покушао да укине кафане, сумњајући да се „у тим кафићима дешавају противкраљевске побуне и издајнички разговори“, каже лондонски туристички водич Крис Мекнил.
Ритуал који повезује
Турска кафа је „више од пића“, каже Седен Доган, доцент на Универзитету Јужне Флориде. Она је назива „мостом“ који олакшава дељење – и у тузи и у радости. Данас је кафа незванично пиће за дружење у Турској. Ритуал припреме је прецизан: у малој посуди с дугачком дршком, званој џезва, најфинији талог кафе полако се кува, идеално на врелом песку, како би се ослободио богат укус и створио густи слој пене на врху, што се сматра знаком квалитета.
Права турска кафа служи се врела, с нетакнутом пеном, уз чашу воде за чишћење непца и комад локума који ублажава горчину. Иако се послужује у малим шољицама, пије се полако, остављајући талогу време да се слегне на дно.
Читање судбине из талога
Када је шољица празна, следи ритуал тасеографије – читање из талога кафе. Шољица се окрене на тањирић, а након што се охлади, облици у преосталом талогу се „читају“. Иако се прорицање судбине уопште не подстиче у исламској култури, гледање у талог кафе сматра се „заиграним, симболичним тумачењем“ и „заједничким ритуалом“, каже Кајли Холмс, ауторка књиге о тасеографији.
Седен Доган додаје: „Радимо то из забаве.“ Турски ритуали кафе део су и традиције удаварања. Као тест карактера, млада у младожењину кафу додаје со. Ако је попије без приговора, доказује своје стрпљење и зрелост.
Од Босфора до Лондона
Кафа се брзо ширила према западу. Године 1652, Паска Розе, слуга енглеског трговца који је живео у данашњем Измиру, отворио је прву кафану у Лондону. Попут турских кахвехана, и лондонска „пени универзитети“ постала су средишта вести, политике и, повремено, неслагања.
Изазови модерног доба
Упркос богатој историји, турска кафа никада није стекла глобалну препознатљивост попут еспреса. Истраживачица гастрономије Мерин Север сматра да је иновација нужна за глобалну привлачност, док се Доган залаже за очување традиције.
Ипак, многи се труде да представе турску кафу свету, попут Ајше Капусуз која организује радионице у Лондону или Улуча Улгена који у Њујорку води Turkish Coffee Room. „Упркос горком укусу турске кафе, Американци је пију до последње капи због читања из шољице“, каже он.
Где попити аутентичну кафу у Истанбулу
За аутентично искуство у Турској, Капусуз саветује да пронађете место где се кафа припрема полако у џезви, служи врела с густом пеном, локумом и водом. У Истанбулу препоручује Хафиз Мустафа, Мандабатмаз и Нури Топлар.
Читање из талога кафе може се наћи у четврти Султанахмет, али Доган предлаже личнији приступ, јер је искуство више усмерено на приповедање и људску повезаност него на право прорицање судбине.