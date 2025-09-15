ПРЕТИ ОЗБИЉНА НЕСТАШИЦА КАФЕ Стабла добро родила, али сада труле и вену
КИНШАСА: Усеви кафе на висоравнима на истоку Конга труле и вену, јер ескалација вишедеценијског сукоба у региону између владе и побуњеничке групе М23, спречава пољопривреднике да обрађују своју земљу ове године, изјавио је данас директор Државне канцеларије за пољопривреду која надгледа извоз, Франсоа Камбале Нзанзу.
Он је казао да су, иако су стабла кафе обилно цветала ове године, борбе и прекиди у банкарском пословању ограничили извоз, преноси Ројтерс.
"Имали смо много кафе, али ове године није било много извозника", рекао је Нзанзу.
Говорећи о стању на својој фарми у Муганзу, у покрајини Јужни Киву, узгајивач кафе Мудекереза Кашугушу Селестин је рекао да "ништа није остало" од кафе коју је узгајао, као и да га је штета оставила у тешкој ситуацији да издржава породицу и плати школарину за своју децу.
"Некада сам сваке године брао кафу у вредности од 300 долара, али ове године сам добио само 50 долара", рекао је он.
Борбе између владе и побуњеника М23 које подржава Руанда ескалирале су почетком године, када су побуњеници заузели главне градове у провинцијама Северни и Јужни Киву, главним подручјима за узгој кафе, познатим по висококвалитетним зрнима арабике.
У најновијим сукобима погинуло је на хиљаде људи, а расељено је стотине хиљада, укључујући пољопривреднике.
Оружани сукоби су такође блокирали извозне руте, претећи да ће ограничити опоравак националне индустрије кафе.
Производња зрна кафе у Конгу премашила је 100.000 метричких тона годишње крајем 1980-их, према подацима Уједињених нација, али је нагло пала 1990-их, јер су се снаге Конга и друге оружане групе бориле у разорним ратовима утемељеним у геноциду у Руанди 1994. године.
Производња кафе је поново порасла у последњој деценији, достигавши нешто више од 62.000 тона у 2023. години, показују подаци УН, а сада је након нових сукоба тај опоравак угрожен.