МОСТ РАЂЕН ЧАК 17 ГОДИНА, ИНВЕСТИЦИЈА ОД 100 МИЛИОНА ДИНАРА
”ПРЕНЕЛА САМ ПРЕДСЕДНИКУ ИНИЦИЈАТИВУ” Ђурђевић Стаменковски: Изградња моста симбол новог почетка; Да се лакше стигне до својих њива
ДОЊЕ КРАЈИНЦЕ: Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски обишла је данас мост у селу Доње Крајинце, у Јабланичком округу, на којем су недавно завршени радови, и и том приликом истакла да је то симбол новог почетка за мештане.
„Овај мост је жила куцавица Доњег Крајинца и симбол новог почетка за мештане. Његовом изградњом удахнули смо нов живот овом крају и омогућили пољопривредницима да брже и лакше стигну до својих њива. Ово је најмање што смо могли да учинимо за људе који су вековима хранитељи Србије“, поручила је Ђурђевић Стаменковски, саопштило је ресорно министарство.
Ђурђевић Стаменковски је захвалила председнику Републике Србије Александру Вучићу на разумевању и подршци овој иницијативи, истичући да је вредност инвестиције износила више од 100 милиона динара.
„Била сам овде пре пет година и увидела колико је важно да се радови заврше. Пренела сам председнику иницијативу и добили смо подршку за овај пројекат. Желим да што више деце и омладине пролази овим мостом, да се ваше село никада не угаси и да ове плодне њиве и виногради поново буду обрађени као некада“, додала је Ђурђевић Стаменковски.
Она је подсетила да је градња моста започета још 2008. године, али да се више од 17 година чекало да буде и завршена.
То је, како је навела, изазвало велике проблеме становницима.
Пољопривредници су били приморани да запостављају своја имања, виногради су зарасли у шуму, а многе породице су напуштале сточарство.
Такође, како би се олакшао живот људи који живе у овом крају, урађен је и пут који повезује села Доње Крајинце, Горње Крајинце, Злоћудово, Номаницу, Мршатане, Манојловце и Биљаницу.