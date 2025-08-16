НОВИ ПРЕЛАЗИ ПРЕКО ДУНАВА!
ПРИЧА О ДВА МОСТА ИЗМЕЂУ БАЧКЕ И СРЕМА! Један расте, други у плану, МЕШТАНИ више неће ићи преко Хрватске
Влада Србије донела је одлуку о образовању радне групе за вођење преговора и уговарање реализације Пројекта изградње моста са приступним саобраћајницама на Дунаву код Бачке Паланке.
Реч је о мосту који ће бити изграђен на делу територије катастарске општине Нештин и катастарске општине Бачка Паланка град.
Задатак радне групе је сарадња са компанијом Centunion S. A. ради реализације овог пројекта, односно вођења преговора, током којих ће се дефинисати вредност услуга и радова на изградњи, као и основни елементи у циљу закључења комерцијалног уговора – наглашено је у одлуци.
За руководиоца радне групе именован је Мирослав Алемпић, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Мост би требало да гради шпанска компанија.
Крајем јуна председник Србије Александар Вучић најавио је потписивање уговора са шпанском компанијом о изградњи новог моста у Бачкој Паланци, чија је вредност око 126 милиона евра.
Завршена привремена мостовска конструкција на обе обале Дунава и привремена саобраћајница на новосадској страни, у оквиру изградње моста који ће с Булевара Европе у Новом Саду улазити у Сремску Каменицу
Конкретнији кораци ка реализацији овог инфраструктурног пројекта започети су са Шпанцима још 2023. године, када је потписан Меморандум о разумевању између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шпанске компаније Centunion.
Нови мост биће дуг 1.915 метара – уз изградњу приступних саобраћајница са обе стране. Мост преко Дунава треба да буде веза од Бачке Паланке до Нештина, који са још једним фрушкогорским селом – Визићем, припада овој општини, а налази се у Срему.
Мештани ових двају сремских села тренутно могу да дођу до Бачке Паланке само преко Хрватске, прелазећи границу код Илока у Вуковарско-сремској жупанији.
Вијадукт
Према техничкој документацији, вијадукт ће почињати од раскрснице са Улицом Тоне Хаџића, постепено се уздижући паралелно са булеваром преко кружног тока на ком се спајају Булевар Европе и Булевар патријарха Павла, даље ка Улици хероја Пинкија, 1.300 каплара, све до Рибарског острва, одакле ће коначно почињати сам мост преко Дунава.
Поред постојећег кружног тока, испод вијадукта се планирају још три кружне раскрснице у Улици хероја Пинкија, 1.300 каплара и још једна на Рибарском острву.
У буџету Републике Србије за 2025. годину предвиђено је 17,1 милијарда динара за изградњу моста преко Дунава у Бачкој Паланци. Очекује се да ће изградња моста значајно допринети развоју општине Бачка Паланка, омогућавајући бржу и ефикаснију комуникацију између Бачке Паланке и сремских села, као и бољу повезаност са остатком Србије. Такође, мост ће имати стратешки значај, јер ће повезивати општину Бачка Паланка са Републиком Српском и Мачвом, чиме ће се отворити нове могућности за економски и друштвени развој региона.
Како су „Дневнику” раније рекли у ЈП „Путеви Србије“, дужина трасе пута заједно са мостом преко Дунава и прилазним конструкцијама је око 3.500 метара, док је дужина самог мста 1.915 метара. Осим тога планирана је веза моста са ауто-путем Београд–Загреб, која ће бити успостављена на правцу Бачка Паланка – Нештин – Визић – Ердевик – петља Кузмин. Према идејном решењу које је својевремено израдила фирма „ДБ Инжењеринг”, мост који ће бити изграђен личиће на онај код Бешке.
– Морфологија терена и настанак тих терена кроз историју су слични, а уз то је и иста река у питању. Чак је и дужина оба моста приближно иста, око два километра, а и денивелација леве и десне обале Дунава је преко 50 метара, што је још једна сличност с мостом код Бешке – наводе.
Док се обављају припреме да започне градња овог моста, једна друга веза Бачке и Срема већ се увелико назире. У току је убрзана градња моста у Новом Саду који с Булевара Европе прелази у Сремску Каменицу. Мост дужине 2.400 метара повезиваће Нови Сад и Сремску Каменицу, а део је обилазнице око Новог Сада укупне дужине 4,44 километра.
Како је директор Коридора Србије Александар Антић објавио на друштвеним мрежама, извођач, кинески ЦРБЦ, завршио је привремену мостовску конструкцију дужине 171 метар која је неопходна за изградњу пилона који је најближи десној обали Дунава, односно Сремској Каменици. На левој обали, на новосадској страни завршена је привремена саобраћајница дужине 202 метра, као и комплетна конструкција привременог моста.
Уз овај пројекат, реконструише се и Параговски пут, у дужини од 2.040 метара који ће обилазницу повезивати с Фрушкогорским коридором на петљи Парагово.