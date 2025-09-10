”РАЧУНИ ЗА ЕНЕРГИЈУ СУ И ДАЉЕ ПРАВИ ИЗВОР ЗАБРИНУТОСТИ ЗА МИЛИОНЕ ЕВРОПЉАНА” Фон дер Лајен: Време је да се решимо прљавих руских фосилних горива...
СТРАЗБУР: Председница Европске комисије (ЕК) Урсула фон дер Лајен рекла је данас да је време да се Европска унија реши прљавих руских фосилних горива.
Она је то истакла у годишњем говору о "Стању нације" пред Европским парламентом и напоменула да се тренутно ради на 19. пакету санкција против Русије у координацији са партнерима.
"Посебно разматрамо брже укидање руских фосилних горива, ’лажне флоте’ и треће земље", поручила је Фон дер Лајен.
Напоменула је и да је ЕУ сада на путу ка енергетској независности.
"Међутим, рачуни за енергију су и даље прави извор забринутости за милионе Европљана, а трошкови су и даље структурно високи за индустрију", нагласила је председница ЕК.
Према њеним речима, јасно је да је цене подигла зависност од руских фосилних горива и да ЕУ треба да прекине с њиховом употребом.
Додала је и да се зна да цене обара чиста домаћа енергија.
"Стога нам је потребно да производимо више домаћих обновљивих извора енергије, са нуклеарном енергијом као базом", истиче Фон дер Лајен.
Напоменула је да је у том циљу неоходно хитно модернизовати инфраструктуру и инвестирати у домаће интерконекторе.
"Зато ћемо предложити нови пакет за мреже како бисмо ојачали нашу мрежну инфраструктуру и убрзали издавање дозвола", истакла је она.
Тим поводим председница ЕК данас је представила нову иницијативу под називом Енергетски аутопутеви (Energy Highways).
"Идентификовали смо осам критичних уских грла у нашој енергетској инфраструктури, од мореуза Ересунд до Сицилијанског канала, и сада ћемо радити на отклањању ових уских грла једно по једно", истакла је.
Најавила је и да ће ЕК окупити владе чланица ЕУ и комунална предузећа како би била решена сва преостала питања.
"Јер Европљанима је приступачна енергија потребна одмах", поручила је Урсула фон дер Лајен.