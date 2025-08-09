clear sky
РЕСТИТУЦИЈА СЕ ПОЛАКО ПРИВОДИ КРАЈУ, АЛИ 5.100 ПОРОДИЦА ЧЕКА ПРАВДУ Враћено 133.000 хектара отетих ораница, 5.376 локала, 1.240 станова

09.08.2025. 10:11 10:30
Пише:
Дејан Урошевић
Извор:
Дневник
реституција
Фото: Дневник

Враћање имовине која је отета након Другог светског рата полако се приводи крају, након скоро деценије и по реституције, при чему је такозвана натурална реституција практично завршена, а сада је кључни посао новчано обештећење онима којима нису могли бити враћени њиве, куће, станови…

За обештећење у новцу држава је планирала две милијарде евра, а до сада је исплаћено око 280 милиона евра. 

Према подацима Агенције за реституцију, до сада је у натури враћено око 100.000 хектара пољопривредног земљишта у грађанској реституцији, 30.000 у црквеној и око 3.000 хектара у јеврејској реституцији. Враћени су и 5.376 пословних простора, 1.244 стана и 1.492 зграде. Наследници су добили и 739 хектара неизграђених плацева и 7.284 хектара шума.

реституција
Фото: Дневник

За враћање у натури остале су мање њиве, које ће, како се очекује, бити враћене у наредних годину до годину и по дана. Што се тиче кућа, станова , зграда и грађевинског земљишта, остали су појединачни случајеви који чекају решење због сложених имовинско-правних односа. Све још није завршено, иако је донето више од 70.000 одлука. Почело је новчано обештећење, али и решавање још нерешених предмета. 

− Исплате новчаног обештења се обављају кроз аконтације и обвезнице и све обавезе се испуњавају без кашњења. Обештећење се врши у петогодишњим ратама, а већ се налазимо у петом кругу исплата − навео је директор Агенције за реституцију Страхиња Секулић и додао да се поштује планирана динамика, без пробијања буџетског оквира. 

а
Фото: Дневник

Секулић је навео да у фази решавања остаје још око 5.100 предмета и да то нису случајеви у којима је већ донета нека одлука, већ предмети у којима се прва одлука тек очекује. 

− Процес је сложен и у многим случајевима постоји више одлука за један предмет. Има случајева где се истовремено враћају пољопривредно земљиште, објекат и предузеће, па један део може бити враћен у натури, а други путем обештећења − објаснио је Секулић. 

Према проценама Агенције, за окончање поступка у преосталим предметима биће потребно око пет година. Како је истакнуто, осим главних одлука, у том периоду треба донети и велики број допунских, као и измена у постојећим предметима, све то електронски уредити и предати држави као документацију за будућу евиденцију имовинско-правних односа. 

Нови Сад, Суботица...

У Новом Саду до сада су враћени 434 локала, 62 стана, 47 зграда, 4,9 хектара плацева, 66 хектара шуме и 3.568 хектара њива. У Сомбору наследници су добили 51 локал, 6 станова, 13 зграда, 1,1 хектар плацева и 9.322 хектара њива. У Суботици 190 локала, 9 станова, 18 зграда, 7.990 хектара пољопривредног земљишта.

У Зрењанину је враћено 98 локала, 26 станова, 39 зграда и 4.218 хектара њива. У Панчеву 131 локал, 11 станова, 12 зграда и 1.217 хектара, а у Србобрану 16 локала, 11 зграда и 3.597 хектара њива.

− У сваком предмету постоји историја својинских односа, која често сеже до 19. века. Желимо да све буде доступно истраживачима и институцијама − истакао је Секулић. 

За све оне који и даље чекају правоснажну одлуку, Секулић саветује да припреме комплетну документацију и буду у контакту са Агенцијом. 

реституција
Фото: Дневник

− Неопходно је да имовина буде идентификована, да се сарађује са катастром, локалним самоуправама, Пореском управом и Управом за јавни дуг. Добра документација убрзава процес и повећава шансе за позитивно решење − нагласио је Секулић.

Реституција у Србији полако добија завршницу. Иако преостаје неколико хиљада случајева, институције су оптимистичне да ће цео поступак бити окончан у наредних пет година, без нарушавања финансијске стабилности. За грађане који још чекају решење, прецизна и потпуна документација остаје кључ за успех.

