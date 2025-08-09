РЕСТИТУЦИЈА СЕ ПОЛАКО ПРИВОДИ КРАЈУ, АЛИ 5.100 ПОРОДИЦА ЧЕКА ПРАВДУ Враћено 133.000 хектара отетих ораница, 5.376 локала, 1.240 станова
Враћање имовине која је отета након Другог светског рата полако се приводи крају, након скоро деценије и по реституције, при чему је такозвана натурална реституција практично завршена, а сада је кључни посао новчано обештећење онима којима нису могли бити враћени њиве, куће, станови…
За обештећење у новцу држава је планирала две милијарде евра, а до сада је исплаћено око 280 милиона евра.
Према подацима Агенције за реституцију, до сада је у натури враћено око 100.000 хектара пољопривредног земљишта у грађанској реституцији, 30.000 у црквеној и око 3.000 хектара у јеврејској реституцији. Враћени су и 5.376 пословних простора, 1.244 стана и 1.492 зграде. Наследници су добили и 739 хектара неизграђених плацева и 7.284 хектара шума.
За враћање у натури остале су мање њиве, које ће, како се очекује, бити враћене у наредних годину до годину и по дана. Што се тиче кућа, станова , зграда и грађевинског земљишта, остали су појединачни случајеви који чекају решење због сложених имовинско-правних односа. Све још није завршено, иако је донето више од 70.000 одлука. Почело је новчано обештећење, али и решавање још нерешених предмета.
− Исплате новчаног обештења се обављају кроз аконтације и обвезнице и све обавезе се испуњавају без кашњења. Обештећење се врши у петогодишњим ратама, а већ се налазимо у петом кругу исплата − навео је директор Агенције за реституцију Страхиња Секулић и додао да се поштује планирана динамика, без пробијања буџетског оквира.
Секулић је навео да у фази решавања остаје још око 5.100 предмета и да то нису случајеви у којима је већ донета нека одлука, већ предмети у којима се прва одлука тек очекује.
− Процес је сложен и у многим случајевима постоји више одлука за један предмет. Има случајева где се истовремено враћају пољопривредно земљиште, објекат и предузеће, па један део може бити враћен у натури, а други путем обештећења − објаснио је Секулић.
Према проценама Агенције, за окончање поступка у преосталим предметима биће потребно око пет година. Како је истакнуто, осим главних одлука, у том периоду треба донети и велики број допунских, као и измена у постојећим предметима, све то електронски уредити и предати држави као документацију за будућу евиденцију имовинско-правних односа.
Нови Сад, Суботица...
У Новом Саду до сада су враћени 434 локала, 62 стана, 47 зграда, 4,9 хектара плацева, 66 хектара шуме и 3.568 хектара њива. У Сомбору наследници су добили 51 локал, 6 станова, 13 зграда, 1,1 хектар плацева и 9.322 хектара њива. У Суботици 190 локала, 9 станова, 18 зграда, 7.990 хектара пољопривредног земљишта.
У Зрењанину је враћено 98 локала, 26 станова, 39 зграда и 4.218 хектара њива. У Панчеву 131 локал, 11 станова, 12 зграда и 1.217 хектара, а у Србобрану 16 локала, 11 зграда и 3.597 хектара њива.
− У сваком предмету постоји историја својинских односа, која често сеже до 19. века. Желимо да све буде доступно истраживачима и институцијама − истакао је Секулић.
За све оне који и даље чекају правоснажну одлуку, Секулић саветује да припреме комплетну документацију и буду у контакту са Агенцијом.
− Неопходно је да имовина буде идентификована, да се сарађује са катастром, локалним самоуправама, Пореском управом и Управом за јавни дуг. Добра документација убрзава процес и повећава шансе за позитивно решење − нагласио је Секулић.
Реституција у Србији полако добија завршницу. Иако преостаје неколико хиљада случајева, институције су оптимистичне да ће цео поступак бити окончан у наредних пет година, без нарушавања финансијске стабилности. За грађане који још чекају решење, прецизна и потпуна документација остаје кључ за успех.