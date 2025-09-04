СКОРО ДА ЈЕ ПОСТАО СТАНДАРД Чак 40 одсто запослених Немаца ради скраћено
У Немачкој бујају послови са скраћеним радним временом. Удео је у другом кварталу достигао 40,1 одсто, показала је студија Института за истраживање запошљавања (ИАБ).
То је 1,3 одсто више него прошле године, односно 16,971 милион радника. Истовремено је запослених са пуним радним временом 0,7 одсто мање, односно 25,352 милиона.
И док је рад на скраћено 1980-их година још био изузетак, сада је постао стандард, рекао је стручњак ИАБ Енцо Вебер.
Запослени са скраћеним радом у просеку раде 18,62 сата недељно, што је такође рекорд, додао је Вебер.
Збир свих запослених у Немачкој благо је у другом кварталу порастао у односу на прошлу годину на 46 милиона.
Ипак, интензитет запошљавања је опао у односу на први квартал.
"Чак и после две године рецесије имамо нови рекорд у запошљавању, али је број радних места са пуним радним временом и даље више од 200.000 места испод рекорда", рекао је Вебер.