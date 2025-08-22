overcast clouds
24°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Скупљи пренос и дистрибуција струје ПОМЕРЕНА ЈЕ ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ "ЦРВЕНЕ" И "ПЛАВЕ" ЗОНЕ ПОТРОШЊЕ СА 1.600 KWH НА 1.200 KWH

22.08.2025. 14:01 14:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Савет Агенције за енергетику Србије дао је сагласности на одлуке о цени приступа систему за пренос електричне енергије и цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије које ће се примењивати од 1. октобра, објављено је на сајту ове агенције и наведено да ће цена преноса бити повећана за 10 одсто а дистрибуције за 16 одсто.

Сагласност је дата на захтев "Електромреже Србија" и "Електродистрибуције Србије".

Савет агенције усвојио је и измене Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, чиме је померена граница између "црвене" и "плаве" зоне потрошње са 1.600 kWh на 1.200 kWh. 

Продужене су одређене повластице домаћинства са трофазним прикључцима, а које ће важити до 31. децембра следеће године.

 

зоне Електродистрибуција Србије
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај