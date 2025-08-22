Скупљи пренос и дистрибуција струје ПОМЕРЕНА ЈЕ ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ "ЦРВЕНЕ" И "ПЛАВЕ" ЗОНЕ ПОТРОШЊЕ СА 1.600 KWH НА 1.200 KWH
БЕОГРАД: Савет Агенције за енергетику Србије дао је сагласности на одлуке о цени приступа систему за пренос електричне енергије и цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије које ће се примењивати од 1. октобра, објављено је на сајту ове агенције и наведено да ће цена преноса бити повећана за 10 одсто а дистрибуције за 16 одсто.
Сагласност је дата на захтев "Електромреже Србија" и "Електродистрибуције Србије".
Савет агенције усвојио је и измене Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, чиме је померена граница између "црвене" и "плаве" зоне потрошње са 1.600 kWh на 1.200 kWh.
Продужене су одређене повластице домаћинства са трофазним прикључцима, а које ће важити до 31. децембра следеће године.