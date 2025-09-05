СТИЖЕ НОВА МЕРА БРИСЕЛА Провераваће се ПОРЕКЛО УВОЗНОГ ГАСА, план да се постепено блокира енергент из Русије КАКО СЕ ОВО ОДНОСИ НА СРБИЈУ?
Ако је судити по најавама, бриселска администрација на прагу је доношења још једне у низу мера које се односе на увоз руског гаса и то тако што ће захтевати доказ о пореклу увозног гаса за чланице земаља Европске уније.
Овом мером желе да наметну строже захтеве компанијама које треба да докажу где се производи плави енергент који увозе, као део плана блока за постепено укидање руског увоза. Тако бар стоји у документу у који је увид имао Реутерс.
Европска комисија је прошлог месеца предложила закон о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса у ЕУ до 1. јануара 2028. године, док Брисел настоји да прекине своје вишедеценијске енергетске односе са Москвом након инвазије на Украјину 2022. године. Ипак, неизвесно је како ће се ова мера контролисати јер је тешко доказати одакле потиче гас, који се може мешати током транзита. Без навођења конкретних детаља, најновији нацрт предлога за преговоре показао је да земље разматрају захтеве да увозници националним властима доставе више доказа да њихово гориво није руско.
О детаљима, дипломате земаља ЕУ ће разговарати о предлогу на састанку у Бриселу.
– За увоз природног гаса произведеног у другим земљама осим Русије, надлежним органима који издају овлашћења биће достављени докази за утврђивање земље производње природног гаса – наводи се у документу од 28. августа.
Ова клаузула се не би примењивала на увоз гаса из земаља које су такође забраниле или увеле санкције на увоз руског гаса.
Према предложеној мери, ЕУ ће постепено укинути увоз руског гаса по новим уговорима од јануара 2026. године, по постојећим краткорочним уговорима од 17. јуна 2026. године и по дугорочним уговорима у јануару 2028. године. Увозници течног природног гаса из Русије, који садржи гас различитог порекла, такође би морали да доставе документацију како би доказали колико руског гаса има у овим испорукама, наводи се у документу.
Владе имају за циљ да се договоре о заједничком ставу о забрани руског гаса до средине октобра, након чега це са Европским парламентом преговарати и одобрити коначни закон. Око 19 одсто гаса у Европи је прошле године дошло из Русије, путем гасовода Турски ток и испорука течног природног гаса. Очекује се да ће овај удео пасти на 13 одсто у 2025., са око 45 одсто пре 2022. године.
(Bizportal.rs)