СТИЖЕ НОВАЦ ЗА ОГРАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ПЧЕЛИЊАКА ОД МРКИХ МЕДВЕДА Конкурс је отворен до 15. августа, ево ко може да конкурише
Отворен је конкурс за донацију и инсталацију 11 професионалних електричних ограда за заштиту пчелињака од мрких медведа.
Позив је упућен свим регистрованим пољоприведним газдинствима из Златиборског, Моравичког, Рашког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа која се баве пчеларством.
Услови и пријавни формулар могу се пронаћи на сајту pticesrbije.rs, с обзиром на то да Конкурс реализује Друштво за заштиту и проучавање птица Србије (ДЗППС) и отворен је до 15. августа.
– Мрки медвед је кључна врста за екосистем, али, истовремено, изазива све више конфликта са људима. Оштећења на пољопривредним имањима, сусрети медведа са сточарима и пчеларима и несигурност становништва које са њим дели животни простор стварају озбиљне проблеме у заштити ове врсте. Овим конкурсом, као и низом активности у оквиру два пројекта заштите медведа, желимо да спречимо конфликте кроз конкретне мере заштите, едукацију и унапређење регионалне сарадње – појаснио је Дамир Трновац из ДЗППС-а.
Након оцењивања пристиглих пријава, 11 домаћинстава ће добити електричне ограде и њихову уградњу. Ограде укључују електричну пастирицу и пратећи материјал за уградњу, односно жице, изолаторе, спојнице, затезаче, уземљење и слично. Све додатне информације у вези Конкурса могу се добити путем мејла [email protected] или на број телефона 021/3044925. Додела заштитних ограда се реализује у оквиру пројекта „И меде и мед, да уведемо ред 2”, уз подршку немачке фондације „EuroNatur”, као и пројекта „Подстицање суживота – митигација и едукација за одрживо очување мрких медведа на Балкану”, који је део BOOST програма који подржава Француска развојна агенција (АФД) кроз „ALDA Europe”. Потоњи пројекат део је регионалне сарадње партнера из Србије, БиХ, Црне Горе и Албаније.