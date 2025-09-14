СТИЖУ КИНЕЗИ ИЗ ЈЕДНЕ ОД НАЈРАЗВИЈЕНИЈИХ ПРОВИНЦИЈА Златибор на велика врата ушао у туристичку понуду Хубеија
У Шијиазангу, главном граду провинције Хубеи у Кини, свечано је отворена међународна туристичка конференција Shijiazhuang International Traveler Joy Season, на којој учествује и делегација Општине Чајетина, на позив братског града.
Ово је наставак сарадње започете приликом недавне посете председника Општине Чајетина Милана Стаматовића главном граду провинције Хубеи, која је позната као једна од тамошњих најразвијенијих и енергетски најмоћнијих регија.
Директор Туристичке организације Златибор Владимир Живановић и директор Туристичко–рекреативног комплекса Златибор Никола Новаковић имали су прилику да представе туристичке потенцијале Златибора од богате понуде смештајних капацитета и аранжмана до могућности за спортске припреме и кампове. Посебан акценат стављен је на даљу промоцију Златибора на кинеском тржишту, које бележи све веће интересовање за туристичке дестинације у Србији.
У наставку конференције присутнима се обратио директор Туристичке организације Златибор Владимир Живановић који је поред истицања потенцијала Златибора упутио и званичан позив представницима овог града и представницима туристичке привреде да посете Златибор, док се приликом пријема делегације код новоизабраног градоначелника Шијиазанга присутнима обратио директор Туристичко-рекреативног комплекса Златибор Никола Новаковић.
Програм конференције обухватио је обраћања представника локалних и провинцијских власти, УН Светске туристичке организације, као и представника глобалних туристичких компанија. Поред делегације из Србије, учествовале су и делегације из Мађарске и Сједињених Америчких Држава, што је догађају дало међународни карактер и отворило простор за повезивање и сарадњу различитих дестинација.
Ова посета представља значајан корак ка јачању сарадње и промоцији Златибора у Кини, једној од најбрже растућих туристичких дестинација света, а истовремено потврђује пријатељске везе између Чајетине и Шијиазанга, преноси агенција Рина.